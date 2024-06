«A Knight of the Seven Kingdoms»: Αυτό είναι το νέο spinoff του Game of Thrones

View this post on Instagram

Με το πρίκουελ «House of the Dragon», η δεύτερη σεζόν του οποίου έκανε πρεμιέρα στις 16 Ιουνίου, να έχει πάρει ήδη το πράσινο φως για τον τρίτο κύκλο, το «A Knight of the Seven Kingdoms», ένα από τα πρότζεκτ που είχαν πέσει στο τραπέζι, άρχισε γυρίσματα στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας.