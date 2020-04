Τουρισμός, η επόμενη μέρα μετά την πανδημία

Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας όταν σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα. Να φτιάξουμε το προσωπικό μας σύστημα πληροφόρησης και συλλογής δεδομένων, ώστε να προσπαθούμε να σκεφτούμε όπως ο πελάτης μας. Να μπούμε μέσα στο μυαλό του και να σκεφτούμε τι θα ήθελε την επόμενη μέρα. Γιατί η επόμενη μέρα, θα ορίζεται από όλο αυτό που θα ζήσουμε τους επόμενους μήνες και θα μας βρει αλλαγμένους συμπεριφορικά και σε επίπεδο προτεραιοτήτων.

Για να συνοψίσω λοιπόν, τρία πράγματα θεωρώ απαραίτητα για την επόμενη μέρα: Adaptability (προσαρμοστικότητα), Sustainability( βιώσιμη ανάπτυξη) και βέβαια digital transformation (ψηφιακή αλλαγή/μετάβαση)στη νέα εποχή.

Η μεγάλη απόκλιση (the great bifurcation)που θα προκύψει ως αποτέλεσμα απο την εκθετική αύξηση της τεχνολογίας και που κυρίως βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη(artificial intelligence),μηχανική μάθηση (machine learning) και ανάλυση δεδομένων (Big Data) θα ανταμείψει αυτούς που ανέβηκαν στο κύμα της εξέλιξης τη σωστή στιγμή.

Αυτό που συμβαίνει σήμερα θα μπορούσε να το προβλέψει ένας έμπειρος μάνατζερ στον τουρισμό ή ξεπερνάει κάθε φαντασία;

Ξεπερνά κάθε φαντασία το πόσο γρήγορα αναπτύχθηκε και πόσο άμεσα επηρεάζει όλο τον πλανήτη. Ίσως, από τη στιγμή που έχουν συμβεί αντίστοιχα γεγονότα στο παρελθόν να μπορούσε ως σενάριο risk management να υπάρχει(το είχε αναφέρει άλλωστε ο Μπιλ Γκέιτς στην περίφημη ομιλία του το 2015), έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα, να δρομολογηθούν οι αντίστοιχες πρακτικές για τη διαχείριση της κρίσης. Αλλά φαντάζομαι, κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει το βαθμό έκτασης της πανδημίας και ότι ολόκληρος ο πλανήτης θα ήταν σε καθεστώς lockdown.

Πώς αντιλαμβάνεσαι τη λέξη «αλλαγή»;

Η αλλαγή για μένα είναι ευλογία. Καλό είναι αν δεν την προκαλείς, τουλάχιστον να είσαι ανοιχτός απέναντι της. Προσωπικά την επιδιώκω και μάλιστα κοιτώντας πίσω κάθε περίπου εφτά χρόνια τελικά την εφαρμόζω. Έτσι και τώρα, αποφάσισα να αλλάξω και να δημιουργήσω μια καινούργια επαγγελματική πρόκληση, την οποία θα μάθετε εν καιρώ.

Πάντα η αλλαγή ξεκινάει από ένα εσωτερικό ‘deep dive’, το οποίο είναι να βουτήξεις πρώτα μέσα σου και να βρεις τι πραγματικά θέλεις. Στη συνέχεια, χαράσεις τη νέα πορεία σου όπως την αντιλαμβάνεσαι, τον νέο σου σκοπό, το γιατί θέλεις να το κάνεις. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις. Αναλύεις την υφιστάμενη κατάσταση βουτώντας σε βάθος στο DNA της, βρίσκεις το γιατί, στοχεύεις που θέλεις να πας και μετά εφαρμόζεις τη στρατηγική που πιστεύεις ότι θα σε κάνει να κατακτήσεις τους στόχους σου.

Για να αλλάξεις ειδικά μια επιχείρηση, χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διαχείριση της και επειδή η αλλαγή ως λέξη τρομάζει μιας και η πρώτη αντίδραση σε αυτή είναι η αντίσταση, θα πρότεινα μια άλλη οπτική. Ας πούμε, η μετάβαση στην επόμενη μέρα.

Άλλωστε, όπως είπε ο Στίβεν Χόκινγκ κι εγώ ταπεινά προσυπογράφω,

“Intelligence is the ability to adapt to change”

Ο δημοσιογράφος Θανάσης Διαμαντόπουλος, senior editor του Archisearch και της Design Ambassador σπούδασε Οικονομικά σε Αθήνα και Παρίσι καθιερώθηκε σαν columnist ενώ σήμερα παίρνει συνεντεύξεις από σημαντικές διεθνείς αλλά και εγχώριες προσωπικότητες. Σήμερα παράλληλα με τη δραστηριότητα του στο Archisearch είναι μόνιμος συνεργάτης στο περιοδικό Gala του Πρώτου Θέματος καθώς και στα Marie Claire και Μ της ίδιας εφημερίδας.