Αυτά είναι τα μνημεία που προστέθηκαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 2019

Elena-studio via Getty Images

Elena-studio via Getty Images Ρατζαστάν, Ινδία

Reza via Getty Images

Reza via Getty Images Μπακού, Αζερμπαϊζάν

THEGIFT777 via Getty Images

THEGIFT777 via Getty Images Μπράγκα, Πορτογαλία

HUSSEIN FALEH via Getty Images

HUSSEIN FALEH via Getty Images Βαβυλωνία, Ιράκ

RAndrey via Getty Images

RAndrey via Getty Images Πσκοφ, Ρωσία

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Μπαγκάν,Μιανμάρ

Το Αζερμπαϊτζάν, για παράδειγμα, είχε περισσότερο από έναν λόγους να γιορτάσει την ένταξη του στην λίστα με τα μνημεία, καθώς το ιστορικό κέντρο της πόλης Σακί, με το παλάτι των Χάνων, ήταν το τρίτο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της χώρας, μετά το Εθνικό Πάρκο του Γκομπουστάν και βεβαίως την Περιτειχισμένη Πόλη του Μπακού με το Ανάκτορο των Σιρβανσάχ και τον Παρθένο Πύργο.



Εγγραφείτε και ακολουθήστε CULTURE Διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας και τις πιο ενδιαφέρουσες απόψεις στο e-mail σας. Μάθετε Περισσότερα Newsletter Παρακαλούμε εισάγετε μια έγκυρη διεύθυνση e-mail Eυχαριστούμε για την εγγραφή σας! Θα λάβετε σύντομα ένα e-mail που θα επιβεβαιώνει την εγγραφή σας. Υπήρξε ένα πρόβλημα με την επεξεργασία της εγγραφής σας. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Ενδεικτικά, το 2019 στον Κατάλογο εντάχθηκαν:

1. Bagan, Myanmar

2. Historic Center of Sheki with the Khan’s Palace, Azerbaijan

3. Paraty Brazil

4. Jaipur City, Rajastan, India

5. Sanctuary of Bom Jesus do Monte, Braga, Portugal

6. Ombilin Coal Mining, Heritage of Sawahlunto, Indonesia

7. Babylon, Iraq

8. Churches of the Pskov School of Architecture, Russia

Πηγή: nationalgeographic.com