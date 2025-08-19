Το φρούτο… φρουτάκι θα πουν τα νοικοκυριά καθώς οι ανατιμήσεις δεν έχουν σταματημό. Οι καταναλωτές έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με διαρκώς αυξανόμενες τιμές σε βασικά αγαθά όπως το κρέας και το ψάρι με την κατάσταση να προκαλεί πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό και τις προβλέψεις για το φθινόπωρο να μην αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης (19/8) στο MEGA, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος, σημείωσε ότι «σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον μήνα Ιούλιο, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι αυξήθηκε ο πληθωρισμός στα φρούτα 19,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο Ιούλιο του 2024».

«Αυτή η μεγάλη ”έκρηξη” των τιμών δεν δικαιολογείται, γιατί αυτό το οποίο συνέβη πέρσι λόγω της ξηρασίας, είχε πολύ μειωμένη παραγωγή, φέτος έγινε μία πάρα πολύ καλή παραγωγή. Εδώ τώρα λοιπόν και οι παραγωγοί και οι αγρότες αλλά και οι έμποροι, αυτό το οποίο κοιτάνε, κοιτάνε να βγάλουν τα σπασμένα».

Συνεχίζοντας, ο ίδιος πρόσθεσε ότι «βλέπουμε να παραμένουν υψηλά τα ροδάκινα, τα νεκταρίνια και τα βερίκοκα, σε τιμές οι οποίες -σε άλλη εποχή πέρσι, για παράδειγμα- ήταν σχεδόν στο 80% της τιμής τους. Φέτος είναι στα 3,5 ευρώ περίπου. Πέρσι τέτοια εποχή ήταν περίπου στο 1,5 με 2 ευρώ».

Περαιτέρω ανατιμήσεις το φθινόπωρο

«Βλέπουμε τεράστιες ανατιμήσεις στα φρούτα, όπως αυτό προκύπτει και από την ΕΛΣΤΑΤ, αλλά δεν βλέπουμε μόνο στα φρούτα, βλέπουμε και στα κρέατα, βλέπουμε και στα ψάρια, βλέπουμε και στον καφέ, βλέπουμε και στα είδη ζαχαροπλαστείου», τόνισε.

«Η απόσταση η οποία βλέπουμε στην τιμή από το χωράφι στο ράφι, είναι από 3 έως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και 10 φορές παραπάνω το προϊόν που αγοράζει ο καταναλωτής από ό,τι το πουλάει ο παραγωγός».

Τέλος, όπως εκτίμησε ο κ. Ραυτόπουλος, «θα υπάρξουν περαιτέρω ανατιμήσεις το φθινόπωρο, αυτό το οποίο υπάρχει είναι λόγω της μεγάλης αύξησης τόσο των εργατικών χεριών, που λείπουν κιόλας, αλλά και τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα και όλα τα αυτά τα οποία χρειάζεται για να παράξει το προϊόν ο παραγωγός, ο αγρότης, θα δούμε μεγαλύτερες αυξήσεις τους επόμενους μήνες στα προϊόντα».

Αυξήσεις έως 20% στα φρούτα

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του MEGA, τα φρούτα του καλοκαιρού αντί να δροσίσουν τους καταναλωτές, έβαλαν «φωτιά» στις τσέπες τους, με ανατιμήσεις που σχεδόν φτάνουν το 20%.

Σύκα: 5 – 7€/κιλό (λαϊκές αγορές), 7.5€/κιλό (σούπερ μάρκετ), 6.90€/κιλό (μανάβικα)

Σταφύλια: 1.80 – 2.5€/κιλό (λαϊκές αγορές), 3,18€/κιλό (σούπερ μάρκετ), 4.20€/κιλό (μανάβικα)

Ροδάκινα: 2 – 2.5€/κιλό (λαϊκές αγορές), 3.25 – 3.89€/κιλό (σούπερ μάρκετ), 2,25€/κιλό (μανάβικα)

Νεκταρίνια: 2 – 2.5€/κιλό (λαϊκές αγορές), 3.75€/κιλό (σούπερ μάρκετ), 2,25€/κιλό (μανάβικα)

Αχλάδια: 2.5 – 3€/κιλό (λαϊκές αγορές), 3,87€/κιλό (σούπερ μάρκετ), 3,76€/κιλό (μανάβικα)

Απλησίαστα ψάρια και κρέας

Η ίδια εικόνα κυριαρχεί και στα ψάρια και τα κρεατικά, τα οποία έχουν γίνει απλησίαστα.

Σύμφωνα με το ίδιος ρεπορτάζ, τα ψάρια βλέπουν αυξήσεις 7% και το κρέας 6,2%.

Οι καταναλωτές πάντως, είναι ιδιαίτερα καταπονημένοι μετά από 5 χρόνια πληθωριστικών πιέσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι αυξήσεις στα τρόφιμα από τον Ιούλιο του 2020 μέχρι τον Ιούλιο του 2025 είναι 34,5%.

Το φθινόπωρο προμηνύεται ακόμα πιο δύσκολο, καθώς οι τιμές των τροφίμων αποδεικνύονται ευάλωτες σε κάθε… γύρισμα του καιρού, στην παραμικρή αλλαγή των συνθηκών της καθημερινότητας.

