Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης: «Ιστορικό αθλητικό γεγονός, στόχος να γίνει παγκόσμιος θεσμός»

2. Ποιος είναι ο στόχος της διοργάνωσης; Υπάρχουν σκέψεις να καθιερωθεί και να γίνει θεσμός;

Ένα τέτοιο ιστορικό αθλητικό γεγονός δεν θα μπορούσε να έχει άλλο στόχο. Επιθυμούμε και θα προσπαθήσουμε να καθιερώσουμε τον «Αυθεντικό Μαραθώνιο Κολύμβησης» ως θεσμό τιμής των αγώνων μαραθώνιας κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας παγκοσμίως.

3. Ήδη, σπουδαίοι Έλληνες και διεθνείς αθλητές έχουν δηλώσει συμμετοχή, προσελκύοντας το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κολυμβητικής κοινότητας. Το event απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες ή και ερασιτέχνες; Και πώς μπορεί κανείς να δηλώσει συμμετοχή;

Το event απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ερασιτέχνες κολυμβητές. Η διοργάνωση διαθέτει διαδρομές για αρκετά μυημένους αθλητές αλλά λιγότερο έμπειρους. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν αγώνες των 10χλμ, 3χλμ, 1,5χλμ και ένας παιδικός αγώνας 800μ. Τον Αυθεντικό Μαραθώνιο Κολύμβησης αναμένεται να τιμήσουν με την παρουσία τους κορυφαία ονόματα παγκόσμιας κλάσης της μαραθώνιας κολύμβησης, όπως ο αργυρός Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης και μέλος του International Marathon Swimming Hall of Fame, Σπύρος Γιαννιώτης, ο Βούλγαρος πρωταθλητής, με συμμετοχές σε 4 Ολυμπιάδες και μέλος του Ice Swimming Hall of Fame, Petar Stoychev, ο Ούγγρος κολυμβητής υπεραποστάσεων, κάτοχος του Oceans Seven και μέλος του International Marathon Swimming Hall of Fame, Attila Manyoki, ο Ιάπωνας Ολυμπιονίκης του Ρίο, Yasu Fukuoka, καθώς και εγχώρια ονόματα όπως η παγκόσμια πρωταθλήτρια open water masters Βίκυ Κουβέλη, η χάλκινη πρωταθλήτρια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης open water του 2011, με συμμετοχές σε 4 Ολυμπιάδες, Μαριάννα Λυμπερτά, η μαραθώνια κολυμβήτρια που έχει διασχίσει δύο φορές τη Μάγχη, Σοφία Ψιλόλιγνου, ο μαραθώνιος κολυμβητής της Μάγχης, Γιάννης Κωτσιόπουλος, μαζί φυσικά με την ελίτ της εθνικής ομάδας κολύμβησης open water. Για να δηλώσει κάποιος συμμετοχή το μόνο που χρειάζεται είναι να μπει στην επίσημη σελίδα της διοργάνωσης για περαιτέρω πληροφορίες: www.authenticmarathonswim.com.