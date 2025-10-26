Eπιδείξεις με τα όπλα τους πραγματοποίησαν στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη σπουδαστές της ΣΣΑΣ.

Οι επιδείξεις έλαβαν χώρα στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και τη γιορτή του Πολιούχου της πόλης, Αγίου Δημητρίου, και εν όψει των εορτασμών για την 28η Οκτωβρίου.

