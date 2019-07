Αυτό είναι το πιο χαλαρωτικό τραγούδι όλων των εποχών (και υπάρχει επιστημονική εξήγηση γι' αυτό)

Οι Marconi Union, είναι μια βρετανική μπάντα που αποτελείται από τρία μέλη, τους Duncan Meadows, τον Jamie Crossley και τον Richard Talbot. Το μουσικό τους ύφος περιέχει συχνά στοιχεία της τζαζ και της ηλεκτρονικής μουσικής.

Τον Οκτώβριο του 2010, οι Marconi Union συνεργάστηκαν με τη Βρετανική Ακαδημία Θεραπείας Ήχου για να δημιουργήσουν το κομμάτι «Weightless» διάρκειας 8 λεπτών. Οι ερευνητές στην Ακαδημία είχαν έναν μοναδικό σκοπό: να δημιουργήσουν το πιο χαλαρωτικό τραγούδι που έχει ακούσει ποτέ κανείς.

Η επιστήμη πίσω από το τραγούδι

Οι επιστήμονες στο ινστιτούτο Mindlab έδειξαν ότι το τραγούδι «Weightless», προκαλεί μείωση του συνολικού άγχους κατά 65% ενώ μειώνει τους σφυγμούς κατά 35% από τα συνηθισμένα ποσοστά χαλάρωσης που έχουν καταγραφεί.

Στο τραγούδι μπορεί να ξεχωρίσει κανείς ήχους από πιάνο, κιθάρα και μαγνητοσκοπημένες καταγραφές πεδίων. Η αλλαγή στην ψυχική κατάσταση που μπορεί να παρατηρηθεί οφείλεται στα διαστήματα ανάμεσα στους παλμούς του τραγουδιού, οι οποίοι βρίσκονται σε συνεχή ρυθμό BPM.Ο ρυθμός των 60 BPM προκαλεί συγχρονισμό του εγκεφαλικού και καρδιακού ρυθμού.

Όταν το τραγούδι έγινε διαθέσιμο για download από το ίντερνετ, μέσα σε 36 ώρες έγιναν 60.000 λήψεις. Τον Νοέμβριο, οι Marconi Union παρουσιάστηκαν στον κατάλογο των εφευρετών της χρονιάς στο περιοδικό Time, για τη δημιουργία του «Weightless». Το τραγούδι είναι τόσο χαλαρωτικό που οι οδηγοί προειδοποιούνται να μην το ακούνε κατά την οδήγηση.

Τα 10 πιο χαλαρωτικά τραγούδια σύμφωνα με το Mindlab είναι τα εξής:

1. Weightless – Marconi Union

2. Electra – Airstream

3. Mellomaniac (Chill Out Mix) – DJ Shah

4. Watermark – Enya

5. Strawberry Swing – Coldplay

6. Please Don’t Go – Barcelona

7. Pure Shores – All Saints

8. Someone Like You – Adele

9. Canzonetta Sull’aria – Mozart

10. We Can Fly – Café Del Mar

Εσείς τι πιστεύετε; Είναι το πιο χαλαρωτικό τραγούδι που έχετε ακούσει;