Sun of a Beach: Ενα ελληνικό brand αναβαθμίζει το experience στα κορυφαία ξενοδοχεία του κόσμου

Τι κοινό έχει το πολυτελές Four Seasons στη Βουλιαγμένη, το ξενοδοχείο-φαινόμενο Costa Navarino στη Μεσσηνία και το Rooster στην Αντίπαρο με το ειδυλλιακό One & Only στον Άγιο Μαυρίκιο, το εξωτικό I FURU Island στις Μαλδίβες και το ολοκαίνουργιο Casa Neos στο Μαΐάμι; Από την πρώτη ματιά, μπορεί κανείς να πει πως συνδέονται μέσα από την απόλυτη πολυτέλεια και την απαράμιλλη ομορφιά των τοποθεσιών τους. Ωστόσο, υπάρχει ένας ακόμη πιο ξεχωριστός δεσμός που τα ενώνει: όλα έχουν επιλέξει να συμπεριλάβουν στις παροχές τους τα προϊόντα του Sun of a Beach, του ελληνικού καλοκαιρινού lifestyle brand που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει παγκοσμίως για την ποιότητα και τον σχεδιασμό του.

Η επέκταση του Sun of a Beach στον ξενοδοχειακό κλάδο έγινε το 2017. Από τότε, η μοναδικότητα και η καινοτομία του brand κέρδισαν την προσοχή κορυφαίων ξενοδοχείων παγκοσμίως, τα οποία επιδίωξαν να συνεργαστούν με αυτό, αναζητώντας να προσφέρουν στους επισκέπτες τους μια εμπειρία που υπερβαίνει τα συνηθισμένα και συνδυάζει την πολυτέλεια με την αυθεντική ελληνική φινέτσα. Αυτή η ζήτηση για ποιότητα και ξεχωριστό design οδήγησε στη δημιουργία ενός ολόκληρου ξενοδοχειακού τμήματος του Sun of a Beach, το οποίο τα τελευταία δύο χρόνια έχει σημειώσει εκθετική ανάπτυξη 400%, καταφέρνοντας να βάλει τα προϊόντα του σε περισσότερα από 200 πολυτελή ξενοδοχεία, βίλες και σκάφη σε ονειρεμένους προορισμούς όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Κρήτη, η Πάρος, η Αντίπαρος, αλλά και η Ιταλία, οι Μαλδίβες, το Μαϊάμι και ο Άγιος Μαυρίκιος.

Να πούμε πως το σημαντικό εδώ είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι επαναλαμβανόμενοι πελάτες, αντιμετωπίζοντας τα προϊόντα του Sun of a Beach ως σημαντικό κομμάτι των παροχών τους.

Οι Founders του Sun of a Beach Μελίνα Πίσπα & Έλλη Ρούντου

Περισσότερες πληροφορίες για τη ξενοδοχειακή συλλογή της Sun of a Beach θα βρεις εδώ

Είχαμε λοιπόν, την ευκαιρία να μιλήσουμε με την ομάδα πίσω από το επιτυχημένο brand Sun of a Beach, τη Μελίνα, την Έλλη και την Λάλα και να ανακαλύψουμε το μυστικό πίσω από την επιτυχία τους στο να εισχωρήσουν σε ένα πολύ ανταγωνιστικό κλάδο και να αναβαθμίσουν τις παροχές πολυτελών ξενοδοχείων, βιλών και σκαφών στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τι περιλαμβάνει η ξενοδοχειακή σας συλλογή;

Η ξενοδοχειακή μας συλλογή αποτελείται από πετσέτες πισίνας και δωματίου, μπουρνούζια/kimono, αλλά και πολύ ωραίες προτάσεις για welcome και

goodbye gifts. Φυσικά, μπορεί κάποιος να επιλέξει προιόντα και από την τρέχουσα συλλογή μας προς πώληση στη Boutique του ξενοδοχείου. Απευθυνόμαστε σε μεγάλα αλλά και σε πιο boutique ξενοδοχεία, σε βίλες, σκάφη και σε Beach Clubs εντός και εκτός Ελλάδας.

Περισσότερες πληροφορίες για b2b συνεργασίες με τη Sun of a beach θα βρείτε εδώ

Γιατί να επιλέξει κάποιος την ξενοδοχειακή συλλογή του Sun of a Beach;

Σε εμάς κάποιος θα έρθει γιατί θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό και να ξεχωρίσει. Η ξενοδοχειακή συλλογή του Sun of a Beach δεν προσφέρει απλώς μια πετσέτα, αλλά ένα experience και ξεχωρίζει για την ποιότητα, το μοναδικό design, την αναγνωρισιμότητα του brand, αλλά και την αυθεντικότητα του ‘Made in Greece’. Στο Sun of a Beach, κάθε κομμάτι της ξενοδοχειακής μας συλλογής αποτελεί μία ιστορία αφιερωμένη στην ποιότητα και το design. Οι δημιουργίες μας αντικατοπτρίζουν την αγάπη για την πολυτέλεια και την άνεση, με κάθε προϊόν να είναι σχεδιασμένο και φτιαγμένο με μεράκι στην Ελλάδα. Η αναγνωρισιμότητα του brand μας στηρίζεται σε μια σταθερή υπόσχεση: να προσφέρουμε μια ανεπανάληπτη εμπειρία φιλοξενίας που ξεχωρίζει για την αισθητική και την προσωπική πινελιά.

Linen Kimono Robe & Feather Beach Towel αποκλειστική δημιουργία του Sun of a Beach για το Four Seasons.

Γνωρίζουμε τη σημασία της προσωπικής προσέγγισης σε κάθε project, και γι’ αυτό αφιερώνουμε χρόνο για να κατανοήσουμε τον χαρακτήρα και τις ανάγκες κάθε χώρου που εμπλουτίζουμε με τη συλλογή μας. Προσαρμόζουμε τις προτάσεις μας, έτσι ώστε να ταιριάζουν αρμονικά στην αισθητική του κάθε ξενοδοχείου, και για να αντικατοπτρίζουν την ποιότητα και την ανεπανάληπτη εμπειρία που το Sun of a Beach εγγυάται.

Περισσότερες πληροφορίες για b2b συνεργασίες με τη Sun of a beach θα βρείτε εδώ

Πώς η παραγωγή στην Ελλάδα επηρεάζει την ποιότητα και την αισθητική των προϊόντων σας; Είναι κάτι που εκτιμάται από τους ξενοδόχους;

Η απόφασή μας να σχεδιάζουμε και να κατασκευάζουμε την ξενοδοχειακή συλλογή εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα είναι μια έκφραση της αφοσίωσής μας στην ποιότητα και την αυθεντικότητα. Κάθε σχέδιο αποπνέει την ιδιαίτερη ελληνική αισθητική που ενσωματώνει το φυσικό φως, τα έντονα χρώματα της θάλασσας και της γης, και την απλότητα των γραμμών που αντανακλούν την κλασική ομορφιά της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Η ποιότητα των υλικών και η τεχνοτροπία της κατασκευής μας επιτρέπουν να προσφέρουμε προϊόντα που δεν είναι απλώς ανθεκτικά, αλλά έχουν και την ικανότητα να στέκονται όμορφα στο χρόνο και στον χώρο, αντέχοντας στην πολυχρηστικότητα του ξενοδοχειακού περιβάλλοντος.

Οι ξενοδόχοι εκτιμούν ιδιαίτερα την προσήλωσή μας στην ελληνική παραγωγή, καθώς αυτό συνδέεται με την αυθεντικότητα και την αποκλειστικότητα που αναζητούν για τους χώρους τους. Η εμπειρία που προσφέρουμε μέσα από τα προϊόντα μας δίνει έναν τόνο πολυτέλειας και προσοχής στη λεπτομέρεια, που ενισχύει την εικόνα του ξενοδοχείου και τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών. Είναι αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ της τοπικής ταυτότητας και των παγκόσμιων προτύπων ποιότητας που κάνει την κάθε συνεργασία μας με ξενοδόχους μοναδική και αξιομνημόνευτη.

GEORGE FAKAROS - VISION REQUIRED .

Πετσέτες πισίνας και δωματίου, μπουρνούζια/kimono, αλλά και πολύ ωραίες προτάσεις για welcome και goodbye gifts.

Αναφέρατε πως στη συλλογή υπάρχουν και πολύ ωραίες προτάσεις για welcome και goodbye gifts. Ποια είναι η σημασία των συγκεκριμένων δώρων στην εμπειρία ενός επισκέπτη;

Τα δώρα καλωσορίσματος και αποχαιρετισμού παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εμπειρία φιλοξενίας, καθώς αποτελούν την πρώτη και την τελευταία εντύπωση που λαμβάνει ο επισκέπτης. Το Sun of a Beach προσφέρει μια ευρεία γκάμα από υπέροχα χρηστικά δώρα, όπως pouches, πετσέτες από 100% ελληνικό βαμβάκι, τσάντες, και sleep masks, τα οποία οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους αλλά και να τα πάρουν μαζί τους ως αναμνηστικά. Τα ξενοδοχεία μπορούν είτε να επιλέξουν προϊόντα από την τρέχουσα συλλογή μας, είτε από την custom σειρά μας, όπου προσαρμόζεται το λογότυπό τους ή κάποιο μήνυμα.

Έρευνες έχουν δείξει, πως όταν η καλή διαμονή του επισκέπτη συνδυάζεται με ένα δώρο που θα μπορεί να το πάρει μαζί του και να του θυμίζει το πόσο όμορφα πέρασε, αυξάνει τις πιθανότητες για να γράψει μια καλή κριτική, κάτι που κακά τα ψέματα, πλέον στις μέρες μας είναι πολύ σημαντικό. Όλοι μπαίνουμε και διαβάζουμε τις κριτικές πριν πάμε κάπου. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι ο επισκέπτης αισθάνεται πως ο ξενοδόχος του έχει κάνει ένα ξεχωριστό δώρο και ασχολήθηκε για να τον ευχαριστήσει. Και αυτό είναι ανεκτίμητο.

Για περισσότερες ιδέες για welcome και goodbye gifts μπείτε εδώ

Υπεύθυνη του Sun of a Beach Hospitality Department τα τελευταία 4 χρόνια είναι η Λάλα Κούκκου, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε και να βρείτε μαζί τις καλύτερες λύσεις για τον χώρο σας.

Η Manager του Sun of a Beach Hospitality Department Λάλα Κούκκου

Λάλα, ποια κατηγορία προϊόντων θεωρείται hero κατηγορία και τι θα ήθελες να βρεις εσύ σαν εμπειρία κατά την επίσκεψή σου σε ένα ξενοδοχείο ή μια βίλα;

Αναμφίβολα hero product είναι η πετσέτα πισίνας μας, όπου είναι και αυτό που μας εδραίωσε στον χώρο. Από εκεί και πέρα όμως η κατηγορία των complimentary gift είναι κάτι που επιλέγουν οι ξενοδόχοι όλο και περισσότερο, γιατί έχουν καταλάβει τη σημαντικότητά τους. Προσωπικά, θα μου άρεσε κατά την επίσκεψή μου σε ένα ξενοδοχείο, να δω υψηλής ποιότητας προϊόντα αναγνωρίσιμων εταιριών. Αυτό δείχνει όχι μόνο την προσοχή στη λεπτομέρεια αλλά και την πρόθεση του ξενοδόχου να μου προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Και φυσικά, τι καλύτερο από το καλωσόρισμα με ένα δώρο! Μια τέτοια χειρονομία σε κάνει να αισθάνεσαι αμέσως, τη φιλοξενία και ότι δε θέλουν μόνο να πάρουν από εσένα, αλλά θέλουν πραγματικά να σε ευχαριστήσουν. Πόσο μάλλον αν το δώρο είναι κάτι που μένει και μπορείς να το χαρείς για καιρό. Είμαστε στην Ελλάδα και ξέρουμε πολύ καλά από φιλοξενία. Όλα αυτά αποτελούν απλούς τρόπους για να δείξουμε το φιλόξενο πρόσωπό μας!

Με λίγα λόγια, τα ξενοδοχεία και τα resorts που επιλέγουν να εμπλουτίσουν τις παροχές τους με προϊόντα Sun of a Beach, επενδύουν στο να προσφέρουν μια εμπειρία που ξεχωρίζει. Κάθε προσεκτικά επιλεγμένο δώρο καλωσορίσματος ή αποχαιρετισμού, κάθε μοναδικά σχεδιασμένη πετσέτα που φέρει την υπογραφή του Sun of a Beach, συμβάλλουν σημαντικά στην εμπειρία του επισκέπτη.

Φωτογραφία από το Rooster στην Αντίπαρο