Αυτοκτόνησε ο Στίβεν «Twitch» Μπος, DJ και παραγωγός στο σόου της Ελεν Ντε Τζένερις

Ο Μπος εισέβαλε δυναμικά στο Χόλιγουντ αφού κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην 4η σεζόν του «So You Think You Can Dance». Αφού χόρεψε σε δεκάδες ταινίες όπως το «Blades of Glory» και το «Hairspray», σταδιακά άρχισε να αναλαβμάνει μεγαλύτερους ρόλους στα «Step Up 3D» και «Magic Mike XXL». Στις επιτυχίες όπου έλαβε μέρος ο Μπος περιλαμβάνονται επίσης τα «Step Up All In», «Modern Family», «Ghostbusters», «Love», «East Los High», «Bones», «Touch» και «Famous in Love».