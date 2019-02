Αλήθεια ή αρχαία fake news; Ίσως ο Νέρων να μην ήταν τόσο κακός όσο νομίζουμε

O Νέρων είναι γνωστός στους περισσότερους ως ένας παράφρων αυτοκράτορας, φανατικός διώκτης των Χριστιανών, ο οποίος πυρπόλησε τη Ρώμη για να την ξαναχτίσει όπως αυτός θα ήθελε. Λέγεται πως η δίψα του για την εξουσία τον οδήγησε σε κτηνώδεις ενέργειες, όπως η δηλητηρίαση ενός εφήβου αντιπάλου, η δολοφονία της μητέρας του και της οικογένειάς του κ.α. Ωστόσο, δεν λείπουν αυτοί που υποψιάζονται πως, αν και πολλά από αυτά τα πράγματα πιθανότατα συνέβησαν όντως, ίσως ο Νέρων να ήταν τελικά αθώος για αρκετά από αυτά που του προσάπτουν- και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα νέο ντοκιμαντέρ του PBS, το «Secrets of the Dead: The Nero Files» (Τα Μυστικά των Νεκρών- Οι Φάκελοι του Νέρωνα).