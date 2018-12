Αν έχετε ένα από αυτά τα 25 passwords, αλλάξτε το: Είναι τα χειρότερα του 2018

Προφανώς, πολλοί είναι αυτοί που δεν πτοούνται από τα συνεχή σκάνδαλα με το χακάρισμα εκατομμυρίων λογαριασμών και συνεχίζουν να έχουν passwords, όπως το περίφημο 123456. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το password ευάλωτο και μπορεί εύκολα να το μαντέψει κανείς. Η εταιρία SplashData επεξεργάστηκε τη λίστα με τα 25 χειρότερα passwords που μπορεί να έχει κανείς βάσει 5 εκατομμυρίων λογαριασμών που έχουν διαρρεύσει τα στοιχεία τους και το Business Insider τη δημοσίευσε.

Παρόλο που το περιβόητο 123456 παραμένει και φέτος στην κορυφή της λίστας, υπάρχουν και πολλά new entries, όπως το donald.

Προς αποφυγή, τα παρακάτω λοιπόν:

1. 123456 (στην κορυφή και πέρσι)

2. password (ίδια θέση με πέρσι)

3. 123456789 (ανέβηκε τρεις θέσεις, γιατί προφανώς όλο και περισσότεροι το θεωρούν πολύ έξυπνο)

4. 12345678 (έπεσε μια θέση)

5. 12345 (ίδια θέση με την περσινή λίστα)

6. 111111 (New Entry)

7. 1234567 (τα ίδια)

8. sunshine (New Entry και ρομαντικό)

9. qwerty (Παίρνοντας τα γράμματα του πληκτρολογίου από αριστερά)

10. iloveyou (ακόμα πιο ρομαντικό, αλλά ανέμπνευστο. Εξίσου συνηθισμένο)

11. princess (New Entry. Γυναίκες χρήστες που αυτοχαρακτηρίζονται;)

12. admin (Δεν είμαστε όλοι admin όμως)

13. welcome (Καλώς σας βρήκαμε)

14. 666666 (Σατανικό New Entry)

15. abc123 (Κάποιοι νομίζουν ότι μόνο αυτοί έχουν σκεφτεί αυτόν τον συνδυασμό)

16. football (Άνδρες όλοι αυτοί, προφανώς)

17. 123123 (Μάλιστα)

18. monkey (μα monkey; Δεν φαινόταν τόσο κοινότοπο)

19. 654321 (οκ, μια από τα ίδια)

20. !@#$%^&* (υπέροχο γιατί φαίνεται σαν βρισιά. Είναι όμως απλώς η πρώτη γραμμή του πληκτρολογίου με τα σύμβολα και τους αριθμούς, αν την πάρεις από αριστερά)

21. charlie (New)

22. aa123456 (New)

23. donald (Ξέρετε γιατί)

24. password1 (Δεν κουράστηκε για να ξεχωρίσει )

25. qwerty123 (Παροιμοίως)

Με πληροφορίες από BusinessInsider