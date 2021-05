Ανακυκλόψαρο: Άλλο ένα οικολογικό έργο από την Medochemie Hellas κατά της ρύπανσης των θαλασσών

Παράλληλα με αυτή τη δράση και σε συνεργασία με την ΜΚΟ All for Blue, οι εργαζόμενοι της Medochemie Hellas με τις οικογένειές τους προέβησαν στον καθαρισμό της παραλίας Αλίμου, ενώ οι δύτες της All for Blue ανέλαβαν τον καθαρισμό του βυθού της περιοχής. Στην εκδήλωση παρέστη και η κα. Κατερίνα Τοπούζογλου, ιδρύτρια της All for Blue, η οποία ευχαρίστησε τόσο την Medochemie Hellas για τη δωρεά όσο και τον Δήμαρχο Αλίμου για το αγκάλιασμα των ενεργειών για το περιβάλλον.