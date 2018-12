Αναβίωση της κόντρας: Τα λόγια της Lady Gaga που εξόργισαν την Μαντόνα

Μάλιστα, λίγο αργότερα η 60χρονη τραγουδίστρια πόσταρε μια φωτογραφία της όπου φαίνεται εκνευρισμένη και να τη συνοδεύει με τη λεζάντα «don’t f..k with me on Monday.

To 2011 οι δύο σταρ είχαν έρθει σε ρήξη, όταν η Μαντόνα την κατηγόρησε εμμέσως για μίμηση, θεωρώντας πως το Born This Way ήταν μια αντιγραφή του παλιότερου δικού της χιτ, Express Yourself.

Αργότερα, για να διασκεδάσουν της φήμες περί κόντρας τους, είχαν εμφανιστεί μαζί στο χιουμοριστικό σόου, Saturday night Live.