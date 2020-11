Ανησυχητική αύξηση κρουσμάτων στις ηλικίες άνω των 65 ετών

ASSOCIATED PRESS

Σε ερώτηση που αφορούσε τα τεστ, ο Γ Μαγιορκίνης είπε ότι δεν είναι πανάκεια ενώ σε παρέμβαση του ο αναπληρωτής υπουργός υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, διαβεβαίωση ότι «ουδέποτε ετέθη θέμα επάρκειας των τεστ καθώς όσοι χρειάζονται τα τεστ μπορούν να τα κάνουν».

Στη συνέχεια ο κύριος Μαγιορκίνης ανέφερε ότι και στο Βέλγιο που γίνονται πολλά τεστ «η χώρα είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από την Ελλάδα» και τόνισε ότι το τεστ ποτέ δεν είναι αρκετό. «Το ότι κάνω το τεστ δεν σημαίνει ότι είμαι ασφαλής» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι σήμερα έγιναν στη χώρα περίπου 23.000 τεστ. Μάλιςτα επισήμανε ότι τα γρήγορα τεστ «θα αυξηθούν μέρα με την ημέρα».

Ωστόσο τόνισε ότι το τεστ «δεν θα δώσει τη λύση όπως δεν την έδωσε πουθενά στον κόσμο» όπως είπε και αναφέρθηκε στην ατομική ευθύνη που είναι πολύ πιο σημαντική από τα πολλά τεστ.

Χαρδαλιάς: «Αν εφαρμόσουμε τα μέτρα ευλαβικά, μπορούμε να τα καταφέρουμε»

Το δεύτερο κύμα της πανδημίας εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς και αντίστοιχα πρέπει να προσαρμόζεται και η στρατηγική μας, που στον πηρύνα της παραμένει σταθερή, καθώς απόλυτη προτεραιότητά παραμένει η δημόσια υγεία, τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τηn ενημέρωση για την πανδημία του κορονοϊού.

Επίσης, ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε πως «οι στιγμές είναι κρίσιμες, αν όμως ενώσουμε όλοι δυνάμεις και ακολουθήσουμε τις οδηγίες των ειδικών, αν εφαρμόσουμε τα μέτρα ευλαβικά, μπορούμε να τα καταφέρουμε και η χώρα μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση».

Ξεκινώντας την ενημέρωση, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας ανέφερε πως από σήμερα το πρωί 46 περιφερειακές ενότητες βρίσκονται στη ζώνη επιτήρησης επίπεδο α, «κίτρινο» και 26 περιφερειακές ενότητες στη ζώνη αυξημένου κινδύνου, επίπεδο β, «κόκκινο».

Σημείωσε ότι το ιδιαίτερα υψηλό επιδημιολογικό φορτίο που παρατηρείται στις ΠΕ της Θεσσαλονίκης και Σερρών έκανε αναγκαία τη λήψη άμεσων και εξατομικευμένων μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού στις περιοχές αυτές. Οσον αφορά στα σχολεία, είπε πως παραμένει ανοικτή η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και τα Γυμνάσια, ενώ για τα Λύκεια προβλέπεται τηλεκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά τους χώρους λατρείας στις ΠΕ Θεσσαλονίκης και Σερρών ανέφερε ότι οι λειτουργίες πραγματοποιούνται χωρίς την παρουσία πιστών.

Σχετικά με τα μέτρα που ισχύουν στο «κόκκινο» επίπεδο, διευκρίνισε ότι οι περιορισμοί που ισχύουν για τα ταξί και τα ΙΧ, ένας επιβάτης πλέον του οδηγού, προφανώς και δεν ισχύουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Επιτρέπεται η μεταφορά και δεύτερου επιβάτη όταν η μετακίνηση γίνεται για ιατρικούς λόγους, συμπλήρωσε και σημείωσε πως το μόνο που απαιτείται είναι να έχουν μαζί τους όλα τα σχετικά αναγκαία αποδεικτικά. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Στις ΠΕ Θεσσαλονίκης και Σερρών διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία παροχής προϊοντων σε πακέτο από τα καταστήματα, το take away και το drive through δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται μόνο το delivery, σημείωσε.

Κοντοζαμάνης: Αδιανόητοι οι ισχυρισμοί ότι μένουν άνθρωποι εκτός ΜΕΘ

Σκληρή απάντηση έδωσε ο υφυπουργός Yγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης σε όσους αναφέρουν ότι μένουν ασθενείς με Covid-19 εκτός ΜΕΘ, κάνοντας λόγο για ψέματα, συκοφαντίες και προσβολή των επαγγελματιών Yγείας. «Θεωρώ αδιανόητο ότι υπάρχει κάποιος που ισχυρίζεται ότι μένουν άνθρωποι εκτός ΜΕΘ και όποιος το κάνει αυτό σίγουρα δεν έχει σχέση με το Σύστημα Υγείας και βεβαίως αυτά που διατυπώνει είναι ψέματα και συκοφαντίες. Μειώνει την προσπάθεια την οποία καταβάλλουμε όλοι και βεβαίως προσβάλλει τους γιατρούς, τους νοσηλευτές που αυτήν τη στιγμή δίνουν τη μάχη με την πανδημία», είπε ο κ. Κοντοζαμάνης κατά την ενημέρωση για την πορεία της επιδημίας.Εξήγησε ότι η διασωλήνωση είναι μία ιατρική πράξη για την οποία αποφασίζει ο γιατρός, «δεν αποφασίζει η κυβέρνηση, ούτε το υπουργείο Υγείας. Ας αφήσουμε την ιατρική κοινότητα να κάνει τη δουλειά της», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κοντοζαμάνης έδωσε στοιχεία για την λειτουργία κλινών ΜΕΘ. Ειδικότερα, στην επικράτεια λειτουργούν 997 κλίνες, εκ των οποίων 696 είναι καλυμμένες. Αποκλειστικά για Covid-19 είναι διαθέσιμες 331 κλίνες, εκ των οποίων 209 είναι καλυμμένες και 122 κενές. Στην Αττική σε σύνολο 359 κλινών ΜΕΘ, 292 είναι καλυμμένες. Αποκλειστικά για Covid-19 λειτουργούν 140 εκ των οποίων 99 είναι καλυμμένες και 41 κενές. Στην Θεσσαλονίκη σε σύνολο 136 ΜΕΘ οι 92 είναι καλυμμένες. Αποκλειστικά για Covid-19 διατίθενται 83 εκ των οποίων οι 63 είναι καλυμμένες και οι 20 είναι κενές.

Το σύστημα υγείας αναδιατάσσει τις δυνάμεις του όπου υπάρχει ανάγκη, τόσο σε κλίνες νοσηλείας όσο και σε κλίνες ΜΕΘ, ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης. Ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως είπε, αυτήν τη στιγμή δίνεται στη Θεσσαλονίκη όπου «το πρόβλημα είναι πιο οξύ» και έχουν αυξηθεί οι ΜΕΘ αποκλειστικά για Covid-19. Ταυτόχρονα, υπογράμμισε, ενισχύεται το σύστημα με προσωπικό και με οικονομικούς πόρους. Επίσης , η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) είναι στη μάχη με 160 Κέντρα Υγείας σε όλη τη χώρα, τα οποία υποδέχονται κόσμο, γίνεται αξιολόγηση των περιστατικών και διεξάγεται και διαγνωστικός έλεγχος για τον κορονοϊό, εφόσον χρειαστεί. «Η προσπάθεια είναι συνεχής, αλλά σίγουρα δεν είναι ανεξάντλητες οι δυνάμεις μας», τόνισε ο κ. Κοντοζαμάνης, προσθέτοντας ότι «είναι πολύ σημαντικό να τηρηθούν τα μέτρα και να παραμείνουμε πιστοί στις οδηγίες που δίνονται έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις κρίσιμες στιγμές».



(με πληροφορίες από ΑΠΕ)