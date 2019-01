Ανησυχία των επενδυτών για το διαζύγιο του Μπέζος: Κινδυνεύει η Amazon;

ASSOCIATED PRESS

Μετά την αναπάντεχη ανακοίνωση την περασμένη εβδομάδα ότι το ζεύγος Μπέζος θα πάρει διαζύγιο μετά από 25 χρόνια γάμου, άρχισαν τα ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του 16% των μετοχών του Τζεφ Μπέζος στην Amazon, που αποτιμάται συνολικά σε 140 δισεκατομμύρια δολάρια. Ως ιδρυτής, πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και μεγαλύτερος μέτοχος, ο Μπέζος έχει σχεδόν τον απόλυτο έλεγχο της εταιρείας που δημιούργησε.

Το μεγάλο ερώτημα είναι, και τώρα τι; Η Μακένζι Μπέζος θα πουλήσει το μερίδιό της από τις μετοχές της Amazon; Θα αναζητήσει μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας; Θα πιέσει για μεγάλες αλλαγές στρατηγικής ή διαχείρισης;

Όπως γράφουν οι New York Times, το διαζύγιο του Μπέζος θα μπορούσε να έχει συνέπειες για επενδυτές σε άλλες εταιρείες που ίδρυσαν νυν δισεκατομμυριούχοι, όπως το Google και το Facebook.

Για να το θέσουμε απλά: Τι θα συνέβαινε εάν ο Mark Zuckerberg και η σύζυγός του κατέθεταν αίτηση διαζυγίου;

Το ποσοστό διαζυγίου στην Καλιφόρνια είναι περίπου 60% και πολλοί από τους ιδρυτές των εταιρειών της Silicon Valley φτάνουν μόλις στην ηλικία που παρουσιάζεται η κρίση μέσης ηλικίας.

Ο συγγραφέας του βιβλίου, “Separation Anxiety: The Impact of CEO Divorce on Shareholders ( «Το άγχος του χωρισμού: Οι επιπτώσεις του διαζυγίου ενός CEO στους μετόχους»), Ντέιβιντ Λάρκερ, λέει ότι το διοικητικό συμβούλιο και οι μέτοχοι πρέπει να ενημερώνονται πλήρως για το διαζύγιο ενός προέδρου εταιρίας. «Όλες οι κινήσεις της πρώην συζύγου μπορεί να έχουν οικονομική επίπτωση στην εταιρία, ακόμα και στην αξία της μετοχής της. Θα μπορούσε ακόμα και να αποτρέψει έναν πιθανό επενδυτή».

Ο νόμος δεν απαιτεί ρητά από τους κύριους μετόχους να αποκαλύπτουν τα προγαμιαία τους συμβόλαια ή άλλες συμφωνίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την οικονομική πορεία της εταιρίας σε περίπτωση διαζυγίου. Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι τέτοια στοιχεία, κανονικά πρέπει να αποκαλύπτονται δια νόμου στους μετόχους.

Μέχρι στιγμής, οι επενδυτές έχουν αντιδράσει ελάχιστα στο διαζύγιο του Μπέζος. Οι μετοχές της Amazon έχουν ανέβει ελαφρά μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου. Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι το ζευγάρι έσπευσε χαρακτηρίσει τον χωρισμό ως φιλικό, λέγοντας ότι σχεδιάζουν να «συνεχίσουν τη ζωή τους ως φίλοι».

Ωστόσο, όταν διακυβεύονται πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, τα φιλικά διαζύγια είναι σπάνια, ακόμα και όταν ξεκινούν με αυτόν τον τρόπο. Άλλωστε, κάπως έτσι, τόσο φιλικά είχε ανακοινωθεί το διαζύγιο της Αντζελίνα Τζολί με τον Μπραντ Πιτ και ύστερα βγήκαν τα μαχαίρια. Με τη διαφορά ότι η περίπτωσή τους αφορούσε τα γκόσιπ περιοδικά, όχι το μέλλον μιας εταιρίας δισεκατομμυρίων.

Με πληροφορίες από New York Times