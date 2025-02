Anno Jubilaei: Τo Ιωβηλαίο της Ελπίδας

Ο Πάπας Φραγκίσκος, προνοητικός θρησκευτικός ηγέτης διαισθανόμενος τις ανάγκες των πιστών, ανταποκρίθηκε στο αίτημα των καιρών και της Παράδοσης. Με τη Βούλα: “ SPES NON CONFUNDIT” κήρυξε την έναρξη του Τακτικού Ιωβηλαίου έτους 2025, με τη βεβαιότητα ότι ” Η Ελπίδα δεν απογοητεύει’’ . (1)

Ωστόσο, από την εξέλιξη της ιστορίας φάνηκε ότι έφτασε στο χείλος της απελπισίας αφού η επιλογή του καιρού για το προσκύνημα αποδείχτηκε εσφαλμένη . Όμως τα λάθη είναι ανθρώπινα (’’Igitur quia et errasse humanun est…”) μονολόγησε, σκεπτόμενη τον Άγιο Ιερώνυμο ( Epist.57.12) αλλά και τον Τίτο Λίβιο : ‘’Venia dignus est humanus error ‘’ (” Κάθε ανθρώπινο λάθος αξίζει συγχώρεση’’ , Ιστορίες, VIII 35).

“come i Roman, per l` esercito molto,

l` anno del Giubbileo, su per lo ponte

