Ανταπόκριση από το Κίεβο: Χορεύοντας με τους λύκους

Handout . via Reuters Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι στη διάρκεια τηλεφωνήματος με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Κίεβο 13 Φεβρουαρίου 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.