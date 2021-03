Αντέλ: Γυναίκα καλλιτέχνης του αιώνα με τις καλύτερες πωλήσεις άλμπουμ στην Βρετανία

Το (μόλις) δεύτερο άλμπουμ της Αντέλ με τίτλο «21» και 6 εκατ. αντίτυπα, μόνο στη Βρετανία είναι στην κορυφή της λίστας των άλμπουμ γυναικών καλλιτεχνών.

Το Top 10 των γυναικών με τις περισσότερες πωλήσεις άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο (2000 - 2021) αποτελούν οι:

1) Αντέλ

2) Πινκ

3) Μαντόνα

5) Dido

6) Έιμι Γουάινχαουζ

7) Κάιλι Μινόγκ

8) Μπιγιονσέ

9) Μπρίτνεϊ Σπίαρς

10) Lady Gaga

Τα 10 άλμπουμ γυναικών καλλιτεχνών με τις καλύτερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι:

1) Aντέλ - 21

2) Έιμι Γουάινχαουζ - Back to Black

3) Αντέλ - 25

4) Leona Lewis - Spirit

5) Lady Gaga - Fame

6) Dido - No Angel

7) Dido - Life For Rent

8) Νόρα Τζόουνς - Come Away With Me

9) Αντέλ - 19

10) Έμελι Σαντέ - Our Version of Events

Η Εθνική Ημέρα Άλμπουμ διοργανώνεται από κοινού από την BPI, την ένωση ανεξάρτητων και μεγάλων δισκογραφικών εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου που απονέμει τα Brit Awards και Mercury Prize, και την Ένωση Δισκοπωλείων.

Σημειώνεται ότι η Αντέλ Λόρι Μπλου Άντκινς, στην οποία ο Τύπος είχε αποδώσει ήδη από το ντεμπούτο της, προσωνύμια όπως «βασίλισσα της σκηνής», «βασίλισσα της σόουλ» και «πριγκίπισσα της βρετανικής σόουλ», έκανε τη διαφορά με το πρώτο της άλμπουμ, με τίτλο «19» που έγινε τέσσερις φορές πλατινένιο στη Βρετανία.