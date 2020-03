«Ανθρωποι πεθαίνουν, δεν είναι ταινία», λέει ο Σπάικ Λι, πρόεδρος του Φεστιβάλ Καννών που αναβλήθηκε

Το Φεστιβάλ των Καννών έχει χαρακτηριστεί ως η πιο σημαντική και λαμπερή γιορτή του σινεμά στον κόσμο. Κι εφέτος έμελλε να γράψει ακόμη μία σημαντική σελίδα στο βιβλίο της 73χρονης ιστορίας του, καθώς επέλεξε στη θέση του προέδρου της κριτικής επιτροπής τον σκηνοθέτη και ακτιβιστή Σπάικ Λι -εν ολίγοις, για πρώτη φορά έναν μαύρο σκηνοθέτη στην κεφαλή του Φεστιβάλ.

Η ταινία του Σπάικ Λι «BlacKkKlansman: Η Παρείσφρηση», με θέμα την πραγματική ιστορία του πρώτου Αφροαμερικανού αστυνομικού που διείσδυσε στην Κου Κλουξ Κλαν τη δεκαετία του ’70, του Ρον Στάλγουορθ, τιμήθηκε το 2018 με τον Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ των Καννών. Άλλωστε η σχέση του με τις Κάννες μετράει χρόνια: Επτά ταινίες του έχουν κάνει πρεμιέρα στις Κάννες, με πρώτη το «She’s got to have it» το 1986.

Μετά από εβδομάδες φημών και εικασιών, ανακοινώθηκε επισήμως ότι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών αναβάλλεται. Ο Τιερί Φρεμό, διευθυντής του Φεστιβάλ αναζητά ήδη νέες ημερομηνίες διεξαγωγής, πιθανώς προς το τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου.

«Συμφωνώ 100% με τον Τιερί και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών», δήλωσε ο Σπάικ Λι σε συνέντευξή του στο Variety λίγο μετά την ανακοίνωση.«Ο κόσμος έχει αλλάξει και συνεχίζει να αλλάζει κάθε μέρα. Άνθρωποι πεθαίνουν και όπως έχει πει αρκετές φορές ο πρόεδρος της Γαλλίας ‘είμαστε σε πόλεμο’ -παραφράζω τα λόγια του -είμαστε σε μια εποχή που μοιάζει με πόλεμο».

Και πρόσθεσε: «Όλα όσα αγαπάμε πρέπει να πάνε πίσω, το σινεμά, τα σπορ, το NBΑ, το μπέιζμπολ. Έχουν αναβληθεί πολλά και συμφωνώ με αυτή την απόφαση».

Εάν το φεστιβάλ όντως μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία -εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες- ο Σπάκι Λι δηλώνει διαθέσιμος να αναλάβει καθήκοντα ως πρόεδρος της κριτικής επιτροπής. «Μην ξεχνάμε ότι είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ κινηματογράφου στον κόσμο και ότι θα είμαι ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της κριτικής επιτροπής», δήλωσε. «Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω ότι ξέρω τι θα συμβεί αύριο. Ας προσευχηθούμε να βγούμε από όλο αυτό, να βρεθεί ένα εμβόλιο, να σταθούμε ξανά στα πόδια μας -σωματικά, ψυχολογικά και οικονομικά σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι αστείο. Δεν είναι ταινία. Άνθρωποι πεθαίνουν», είπε ο Αμερικανός σκηνοθέτης.

Ο Σπάικ Λι, ο οποίος ζει στο Μπρούκλιν, βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο σπίτι με την οικογένεια του και όπως λέει, «κάνουμε ό,τι προσπαθούν να κάνουν όλοι, να έρθουμε κοντά, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον και να προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε», ενώ αναφέρθηκε και στις παραμέτρους της μεγάλης δοκιμασίας. «Άνθρωποι απολύονται, δεν ξέρουν πώς θα καλύψουν τις δαπάνες τους και πώς να φροντίσουν τα παιδιά τους. Όλο αυτό που συμβαίνει είναι τρελό». Γνωστός επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, ο Σπάικ Λι αναφέρθηκε και στην επιλογή του Αμερικανού προέδρου να αποκαλεί τον κορονοϊό «κινεζικό ιό». «Πρέπει να σταματήσει να το κάνει. Θέτει τους Αμερικανούς ασιατικής καταγωγής σε κίνδυνο», υπογραμμίζει ο Σπάικ Λι.

Πηγή: Variety