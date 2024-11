Αντίστροφη μέτρηση για την 35η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας, Athens Fashion Week

Η τρίτη μέρα της 35Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας, Παρασκευή 8 Νοεμβρίου είναι αφιερωμένη στους νέους σχεδιαστές και στα “New Designers Awards by Georg Jensen ”. Nέοι σχεδιαστές μόδας θα παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους διεκδικώντας τρία πολύ σημαντικά έπαθλα: Best Catwalk, Best Trendsetter, Best New Designer. Πιο συγκεκριμένα, οι διαγωνιζόμενοι που θα παρουσιάσουν τις συλλογές τους είναι: Keeklos, Kekoa, Vickay, Dear by Agapitos Kouros, Scala di Barelier, Vasileiades Athanasios, Katerina Koutsounaki . Την ίδια μέρα οι σπουδαστές και οι απόφοιτοι του RK Fashion School θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά τις δημιουργίες τους στο κοινό. Η μέρα θα κλείσει με τον οίκο μόδας Saga Bridal όπου θα παρουσιάσει τη νέα του συλλογή βραδινών & νυφικών.