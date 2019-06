Λόγω και των διαρκώς αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών του, το Πεκίνο προσπαθεί να εμποδίσει τα άλλα κράτη να κάνουν έρευνες και να εκμεταλλευτούν τους φυσικούς πόρους της ΝΣΘπροκρίνοντας τη λύση της συνεκμετάλλευσης και τη συμμετοχή αποκλειστικά κινεζικών εταιριών. Επίσης, αρκετές φορές έχει παρεμποδίσει τις έρευνες δυτικών εταιριών στην ΑΟΖ των γειτόνων της .

Η Τουρκία θέλει να συμπεριληφθεί σε όλα τα ενεργειακά σχέδια στην Ανατολική Μεσόγειο ώστε να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες, να μειώσει την εξάρτησή της από τη Μόσχα και να καταστεί διαμετακομιστικός κόμβος μεταφοράς ενεργειακών πόρων προς την Ευρώπη. Διαθέτει 4 νέα γεωτρύπανα κι έχει κάνει επενδύσεις συνολικού ύψους $1 δις για την απόκτηση ερευνητικού εξοπλισμού, γεγονός που καταδεικνύει ότι επιθυμεί πάση θυσία να εξασφαλίσει μεγάλο μέρος των ενεργειακών κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Τουρκία αντιτίθεται σθεναρά στις κυπριακές έρευνες με 2 βασικές πολιτικές θέσεις, τα δικαιώματα που πηγάζουν γι’ αυτήν από την υφαλοκρηπίδα της και την προστασία των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων όσον αφορά στο μερίδιό τους σε όλους τους πόρους του νησιού . Ισχυρίζεται ότι αρκετά οικόπεδα που έχει οριοθετήσει η Κύπρος τέμνονται της υφαλοκρηπίδας της και δε θα επιτρέψει την εκμετάλλευση πόρων ωσότου το νησί επανενωθεί και τα κέρδη μοιραστούν ισομερώς μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Τούρκοι αξιωματούχοι διαμηνύουν σε όλους τους τόνους και με κάθε ευκαιρία ότι θα αποτρέψουν μονομερείς ενέργειες από τους αντιπάλους τους προειδοποιώντας ότι θα κάνουν χρήση ακόμη κι επιθετικών μέσων, κάτι που συνέβη το Φεβρουάριο του 2018, όταν τουρκικά πολεμικά πλοία εμπόδισαν το γεωτρύπανο της ιταλικής ΕΝΙ να διεξαγάγει έρευνες στο οικόπεδο 3 της κυπριακής ΑΟΖ.

Πάγια θέση του Πεκίνου είναι ότι οι όποιες διαφορές για τη ΝΣΘ δεν πρέπει να ανακόπτουν την καλή συνεργασία των χωρών. Προς τούτο, προωθεί διαπραγματεύσεις σε διμερές επίπεδο με παροχή οικονομικών κινήτρων. Η συμπερίληψη στα σχέδια του Νέου Δρόμου του Μεταξιού (BRIproject) αποτελεί ισχυρό δέλεαρ για τα κράτη της περιοχής καθώς προσφέρει ευκαιρίες οικονομικών συνεργειών, ανάπτυξης των υποδομών και του εμπορίου.

Την πολιτική προσέγγισης σε διμερές επίπεδο ακολουθεί και η Άγκυρα. Το 2017 είχαν υπάρξει συζητήσεις Τουρκίας-Ισραήλ για την προοπτική δημιουργίας αγωγού που πλέον έχει εγκαταλειφθεί ενώ είχε προσπαθήσει να προχωρήσει σε διμερή οριοθέτηση ΑΟΖ με την Αίγυπτο-όταν ακόμη υπήρχαν δίαυλοι επικοινωνίας- και τη Λιβύη που θα παρέκαμπταν την Ελλάδα.

Οι δυο χώρες θεωρούν ότι με αυτή την τακτική δύνανται να αποκομίσουν περισσότερα οφέλη απ’ ό,τι σε μια πoλυμερή διαπραγμάτευση, εκμεταλλευόμενες και τις όποιες αδυναμίες του συνομιλητή τους. Οι αντίπαλοί τους, ωστόσο, προκρίνουν την επίλυση των ζητημάτων σε περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο π.χ. μέσω ASEAN οι ασιατικές χώρες, μέσω ΕΕ, EastMedForum, τριγωνικών σχηματισμών η Ελλάδα κι η Κύπρος.

Κλείνοντας, πρέπει να σημειωθεί ότι παρά τις ομοιότητες, δε μιλάμε για ταυτόσημες περιπτώσεις.Η Κίνα είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη που χάρη, κυρίως, στις τεράστιες οικονομικές δυνατότητές της είναι σε θέση να επιβάλλει τις απόψεις της στην περιοχή της ΝΣΘ και να αψηφά τις όποιες διεθνείς αντιδράσεις. Αντιθέτως, η Τουρκία είναι μια ισχυρή σχετικά χώρα αλλά δεν μπορεί να προωθεί τα σχέδιά της με επιτυχία χωρίς τη στήριξη δυτικών δυνάμεων όπως καταδεικνύει η ιστορία.

