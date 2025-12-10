Η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από τους αγρότες, που απέκλεισαν για μερικές ώρες το πρωί της Τετάρτης το εμπορικό λιμάνι στον Βόλο, σήμανε συναγερμό στην κυβέρνηση και όλα δείχνουν ότι δρομολογούνται κινήσεις ώστε να επιταχυνθούν οι πληρωμές.

Ταυτόχρονα, δημοσιογραφικές πληροφορίες και μηνύματα που στέλνει η κυβέρνηση το τελευταίο 24ωρο οδηγούν στο συμπέρασμα ότι διαμορφώνεται αυτή την ώρα συγκεκριμένη πρόσκληση για διάλογο, που θα συνδυαστεί με σχέδιο για επιτάχυνση των πληρωμών, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για διάλογο – πιθανόν και στο ανώτατο επίπεδο με συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη αυτή την ώρα σύσκεψη για τις πληρωμές στους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, ενώ σύμφωνα με το ERTNews, συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής και ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννης Καββαδάς.

Η έκκληση Μαρινάκη προς αγρότες: Ορίστε εκπροσώπους και ελάτε…στο Μαξίμου

Η πρόθεση της κυβέρνησης να επιχειρήσει αποκλιμάκωση δια του διαλόγου, τείνοντας χείρα για συνεννόηση προς τους αγρότες που έχουν ξεχυθεί στα μπλόκα σε όλη τη χώρα, διαφαίνεται πλήρως στο μήνυμα που στέλνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης (Action 24): «Απευθύνω, λοιπόν, μία έκκληση στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, στους αγρότες να ορίσουν, όπως έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός, συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης, δηλαδή είναι οι τάδε οι συγκεκριμένοι 5, 10, 15 όσοι είναι τέλος πάντων ούτως ώστε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι εκπρόσωποι των αγροτών και την επόμενη στιγμή για να μην πω την επόμενη στιγμή, την επόμενη μέρα το πολύ να γίνει μία συνάντηση σε υψηλό επίπεδο», είπε