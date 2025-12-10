Στο λιμάνι του Βόλου έχουν καταφθάσει τα πρώτα τρακτέρ, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν εκφράσει πρόθεση για αποκλεισμό του εμπορικού του τμήματος, στο ευρύτερο πλαίσιο των κινητοποιήσεων.

Πολύωρους αποκλεισμούς πραγματοποιούν και σήμερα οι παραγωγοί στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Οι αποκλεισμοί πραγματοποιούνται τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο της χώρας και επηρεάζουν κυρίως τα φορτηγά διεθνών μεταφορών.

Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεών τους συνοδεύονται από ολοένα και περισσότερες προτάσεις για την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και μέσα από αυτές προκύπτουν και νέες τοπικές δράσεις. Στο μεταξύ, οι συντονιστικές επιτροπές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις υπόλοιπες στα αγροκτηνοτροφικά μπλόκα της Β. Ελλάδας, ώστε να προχωρήσουν συντονισμένα στην υλοποίηση ενεργειών που σχεδιάζονται για τη Θεσσαλονίκη.

Απαντώντας σε ερώτηση για την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που επισημαίνει πως εγκλήματα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα είναι η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε εθνικές οδούς και αεροδρόμια και οι απρόκλητες φθορές, εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτροφικών μπλόκων στα τέσσερα τελωνεία ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «δεν μας πτοεί τίποτα, συνεχίζουμε κανονικά τις κινητοποιήσεις μας και κλιμακώνουμε».

Συγκεκριμένα, σε τετράωρο αποκλεισμό (μέχρι και τις 16.00) του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι ενώ το ίδιο θα πράξουν και σήμερα από τις 18.00 και μέχρι τις 22.00 τουλάχιστον. Η γενική συνέλευση των συμμετεχόντων στον αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο του τελωνείου των Ευζώνων, συζητά και άλλες δράσεις, όπως η μετάβασή τους στα γραφεία εκλεγμένων βουλευτών για επίδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας.

Στο συγκεκριμένο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, που στήθηκε την 1η Δεκεμβρίου, συμμετέχουν παραγωγοί από τον δήμο Παιονίας και συνάδελφοί τους από τα Γιαννιτσά Πέλλας και τον νομό Κιλκίς, ενώ καθημερινά δίνουν το «παρών» εκπρόσωποι κι από άλλα εργατικά σωματεία.

Σε αποκλεισμό για οκτώ ώρες (μέχρι και τις 20.00) του τελωνείου Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν -μόνο για τα φορτηγά- οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, το οποίο ενισχύεται συνεχώς. Η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Σε αποκλεισμό οκτώ ωρών (μέχρι τις 20.00) προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας- σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στο τελωνείο του Προμαχώνα- που έχουν στήσει το μπλόκο τους 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Όπως επισημαίνουν, για τις ώρες του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος σε φορτηγά παντός τύπου, ενώ η διέλευση των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων γίνεται από παρακαμπτηρίους.

Στο μεταξύ, θετική ανταπόκριση είχε το κάλεσμα του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κάτω Νευροκοπίου για στήριξη του αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων. Χθες, στο σημείο έδωσαν το «παρών» από -μεταξύ άλλων-μαθητές μέχρι καταστηματάρχες, δικηγόροι και γιατροί.

Σε αποκλεισμό τεσσάρων ωρών από τις 10 το πρωί, προχωρούν και σήμερα οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Όπως έγινε γνωστό από την Συντονισιστική Επιτροπή «σε νέα γενική συνέλευση των συμμετεχόντων στο μπλόκο εντός της ημέρας, θα αποφασιστεί περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στο σημείο».

Σημειώνεται πως η διοίκηση της ΔΕΘ ανακοίνωσε επίσημα ότι η μεγάλη αγροτική έκθεση Agrotica δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω των αποσύρσεων εταιρειών και του φορτισμένου κλίματος. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου 2026, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκη, αντί της αρχικής ημερομηνίας που είχε οριστεί για το διάστημα 29 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2026.

Με πληροφορίες από ThessPost, ΑΠΕ-ΜΠΕ, magnesianews