Τις κινητοποιήσεις τους ετοιμάζονται να κλιμακώσουν οι αγρότες, με σχέδια αποκλεισμού του εμπορικού τμήματος του λιμανιού του Βόλου, ενώ ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει ζητήσει από τις δικαστικές αρχές και την αστυνομία να παρακολουθούν στενά όσα συμβαίνουν και να παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις ενεργειών που συνιστούν ποινικά αδικήματα- όπως η τοποθέτηση εμποδίων στους δρόμους, οι αποκλεισμοί αεροδρομίων, οι απειλές αποκλεισμού λιμανιών κλπ.

Παραμένουν και ενισχύονται καθημερινά τα ήδη υπάρχοντα μπλόκα των αγροτών της δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου στον Ε65. Στο μπλόκο της Νίκαιας στη Θεσσαλία, τα βλέμματα στρέφονται στην μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει το Σάββατο, όπου θα αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις των αγροτών. Στο μπλόκο των Μαλγάρων τα τρακτέρ παρέμεναν στη θέση τους, ενώ υπηρξε ένταση όταν αγρότες κινήθηκαν προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία»: Στην αερογέφυρα της Θέρμης τους σταμάτησαν δυνάμεις των ΜΑΤ. Στην Κρήτη μετά τα πρόσφατα επεισόδια οι αγρότες έχουν αποχωρήσει από τα αεροδρόμια μα παραμένουν στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Ηράκλειο.

Στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, εξακολουθούν να παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ η συντονιστική επιτροπή έχει απευθύνει κάλεσμα για κινητοποίηση σήμερα στις 11:00 το πρωί, στην γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου. Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας, της Δωρίδας, του Μεσολογγίου και της Βόνιτσας, παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στις γέφυρες του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο και στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας. Λόγω του προαναφερόμενου μπλόκου, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων εκτρέπεται από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς, στο τοπικό οδικό δίκτυο. Στην Ηλεία, τα μπλόκα των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχουν στηθεί στον κόμβο του Πύργου και στην περιοχή των Λεχαινών.

Σημειώνεται πως η διοίκηση της ΔΕΘ ανακοίνωσε επίσημα ότι η μεγάλη 31H αγροτική έκθεση Agrotica δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω των αποσύρσεων εταιρειών και του φορτισμένου κλίματος. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου 2026, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκη, αντί της αρχικής ημερομηνίας που είχε οριστεί για το διάστημα 29 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2026.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ