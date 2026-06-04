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Δεκαπεντάχρονος λήστεψε και χτύπησε ηλικιωμένη στον Άλιμο το βράδυ της Κυριακής, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της στον αγκώνα.

Όπως αναφέρει το ΕΡΤnews, σύμφωνα με την καταγγελία ο ανήλικος της επιτέθηκε, την ξυλοκόπησε και της άρπαξε τη χρυσή αλυσίδα και την τσάντα της, πριν τραπεί σε φυγή. Λίγες ώρες αργότερα οι αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

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Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε το θύμα, ο 15χρονος την πλησίασε ενώ περπατούσε σε κεντρικό δρόμο του Αλίμου. Αρχικά την χτύπησε, την έριξε κάτω και την χτύπησε προκειμένου να της αρπάξει τη χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό, καθώς και την τσάντα της στην οποία είχε κάποια χρήματα. Από τα χτυπήματα και την πτώση η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στον αγκώνα και χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο.

Σε βάρος του 15χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.