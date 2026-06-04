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Νέα δεδομένα για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών φέρνει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), κρίνοντας πως σε ειδικές περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψη η συμπεριφορά του οφειλέτη για πράξεις που έγιναν προ ετών.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το σκεπτικό της απόφασης πως ακυρώνεται και εθνικός νόμος που είναι ικανός να παρακωλύσει τη δέσμευση του λογαριασμού και την είσπραξη των οφειλομένων.

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Ειδικότερα, το ΔΕΕ έδωσε «πράσινο φως» έδωσε στην έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, κρίνοντας πως «μπορούν να ληφθούν υπόψη ενέργειες στις οποίες προέβη ο οφειλέτης πριν από αρκετά χρόνια, όπως επίσης και η ύπαρξη, στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο οφειλέτης, νόμου ικανού να παρακωλύσει την είσπραξη της επίμαχης απαίτησης».

Η υπόθεση αφορούσε εταιρία πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών τυχερών παιγνίων εγκατεστημένη στη Μάλτα, η οποία υποχρεώθηκε, με δικαστική απόφαση που εκδόθηκε στην Αυστρία κατά τα τέλη του 2021, να επιστρέψει σε έναν κάτοικο του τελευταίου αυτού κράτους-μέλους τα ποσά τα οποία είχε χάσει παίζοντας.

Ο λόγος ήταν ότι, εφόσον η συγκεκριμένη εταιρεία δεν διέθετε την απαιτούμενη αυστριακή άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, η υποκείμενη σύμβαση παροχής των σχετικών υπηρεσιών θεωρούνταν άκυρη. Δεδομένου ότι η εταιρεία ουδέποτε επέστρεψε τα οφειλόμενα ποσά, ο παίκτης που είχε ασκήσει την αγωγή υπέβαλε, το 2024, ενώπιον των αυστριακών δικαστηρίων αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών. Η αίτησή του αφορούσε τους λογαριασμούς της εταιρείας στην Ιρλανδία, τη Μάλτα, το Λουξεμβούργο και τη Σουηδία.

Στον… πάγο τραπεζικοί λογαριασμοί: Η απόφαση του ΔΕΕ

Σημειώνεται ότι η εταιρεία τυχερών παιγνίων μετά και από την έκδοση άλλων αποφάσεων των αυστριακών δικαστηρίων που την υποχρέωναν να αποζημιώσει και άλλους παίκτες, κατήγγειλε, ήδη από το 2021, τη σύμβασή της με τον αυστριακό πάροχο υπηρεσιών πληρωμών με τον οποίο είχε εμπορική σχέση.

Στο πλαίσιο αυτό –αναφέρεται– πως ο προσφεύγων στο ΔΕΕ ισχυρίστηκε, συνεπώς, ότι υφίσταται κίνδυνος να ενεργήσει η εταιρεία με τον ίδιο τρόπο στην Ιρλανδία, στο Λουξεμβούργο και στη Σουηδία, ώστε να αποκλείσει την πρόσβαση των πιστωτών της στα περιουσιακά της στοιχεία, μεταφέροντάς τα στη Μάλτα.

Εκεί δε, από τον Ιούνιο του 2023, ισχύει ένας νόμος ο οποίος απαγορεύει την εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων εις βάρος παρόχων που είναι κάτοχοι μαλτέζικης άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.

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Για το λόγο αυτό το περιφερειακό πρωτοβάθμιο δικαστήριο αστικών υποθέσεων Βιέννης, διατηρώντας αμφιβολίες περί του κατά πόσον μπορεί να λάβει υπόψη τις ανωτέρω περιστάσεις για να κρίνει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, ζήτησε από το Δικαστήριο να ερμηνεύσει τον ενωσιακό κανονισμό με τον οποίο θεσπίστηκε η διαδικασία έκδοσης τέτοιας διαταγής.

Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι το εθνικό δικαστήριο που επιλαμβάνεται αιτήσεως για την έκδοση διαταγής δέσμευσης μπορεί να εκτιμήσει συνολικά τις περιστάσεις τις οποίες επικαλείται ο δανειστής, προκειμένου να βεβαιωθεί εάν όντως υφίσταται πραγματικός κίνδυνος, λόγω των ενεργειών του οφειλέτη, να παρεμποδιστεί ή να καταστεί σημαντικά δυσχερέστερη η είσπραξη της απαίτησης, σε περίπτωση που δεν εκδοθεί η διαταγή. Επομένως, το Δικαστήριο απαντά στο προδικαστικό ερώτημα του αυστριακού δικαστηρίου ως εξής:

* το δικαστήριο από το οποίο ζητείται η έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, όταν καλείται να κρίνει αν συντρέχει επείγουσα ανάγκη έκδοσής της, μπορεί πράγματι να λάβει υπόψη τυχόν συμπεριφορά που επέδειξε ο οφειλέτης αρκετά έτη πριν από την υποβολή της αιτήσεως αυτής.

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* μπορεί επίσης να λάβει υπόψη την ύπαρξη, στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο οφειλέτης, νόμου ικανού να παρακωλύσει την είσπραξη της επίμαχης απαίτησης.

Πηγή: dikastiko.gr.

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