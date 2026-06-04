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Για απειλή και εκβίαση κατηγορείται γνωστός επαγγελματίας στον χώρο της επισκευής αυτοκινήτων στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Cretalive, φέρεται να αντιμετωπίζει και κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα καθώς σε έρευνα που έγινε στο χώρο του, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα περίστροφο.



Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συλληφθείς φέρεται να είχε κινήσει τις διαδικασίες για την αγορά κάποιων οχημάτων, ωστόσο φέρονται να μην εξελίχθηκαν όπως είχε συμφωνηθεί και έτσι η συνέχεια οδήγησε στην κινητοποίηση των αρχών.

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