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Δημοσιογραφική επιμέλεια Τέρενς Κουίκ

Άστατο γίνεται το σκηνικό του καιρού σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου, με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια της χώρας. Η θερμοκρασία υποχωρεί ελαφρά στα ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

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Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, αλλά και με έντονη αστάθεια σε αρκετές περιοχές, θα κυλήσει η σημερινή ημέρα, καθώς το σκηνικό του καιρού παρουσιάζει πρόσκαιρη μεταβολή πριν από τη νέα άνοδο του υδραργύρου.

Σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως σε ηπειρωτικά τμήματα. Μάλιστα, στα κεντρικά και βόρεια οι καταιγίδες δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή, αλλά με μικρή πτώση στα ηπειρωτικά. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 29, στην Ήπειρο από 9 έως 27, στη Θεσσαλία από 10 έως 30, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 31 και στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη από 11 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες – νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι γενικά βορειοδυτικοί έως 3 με 4 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς – βορειοδυτικούς με παρόμοιες εντάσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αντίθετα, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, με ανέμους ασθενείς έως 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

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Η ΕΜΥ, στη γενική της πρόγνωση, δίνει αντίστοιχη εικόνα για αστάθεια, με νεφώσεις που θα αυξηθούν γρήγορα και θα δώσουν τοπικές βροχές ή όμβρους, ενώ κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται σποραδικές καταιγίδες.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, σύμφωνα με σημερινές αναφορές στην πρόγνωσή του, περιγράφει έναν καιρό γενικά αίθριο στις περισσότερες περιοχές, αλλά με νεφώσεις που θα αναπτυχθούν όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι μπόρες και οι καταιγίδες αναμένονται κυρίως σε Μακεδονία, Θράκη και βόρεια Θεσσαλία.

Το ενδιαφέρον, πάντως, στρέφεται ήδη και στην επόμενη φάση του καιρού, καθώς μετά το σύντομο πέρασμα της αστάθειας η θερμοκρασία αναμένεται να πάρει ξανά την ανηφόρα. Δημοσιεύματα που επικαλούνται μετεωρολογικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 48ωρη ανατροπή, με πρώτα τις καταιγίδες και στη συνέχεια πιο ζεστές αέριες μάζες.

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Ο Θοδωρής Κολυδάς έχει επίσης επισημάνει τις τελευταίες ημέρες ότι οι πρόωρες εκτιμήσεις περί ακραίας ζέστης χρειάζονται προσοχή, καθώς ο καιρός παρουσιάζει «mixed signals» και οι τάσεις πρέπει να αξιολογούνται με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.

Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή ημέρα απαιτεί προσοχή κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κατά βάση τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι καταιγίδες μπορεί να είναι τοπικές και σύντομες, όμως σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας δεν αποκλείεται να έχουν ένταση και να συνοδευτούν από χαλάζι.

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