Antoine Schilcher. Ο Γερμανός Φιλέλληνας που αγωνίσθηκε και πέθανε στην Ελλάδα

Ο AntoineSchilcher (1795- 1828), ήταν Γερμανός στρατιωτικός και Φιλέλληνας από της Βαυαρία. Έλαβε στρατιωτική εκπαίδευση στο Μόναχο και υπηρέτησε ως υπολοχαγός στο πυροβολικό του Βαυαρικού στρατού. Από το 1813 έως το 1815 πολέμησε εναντίον των Γάλλων.

Ο Antoine Schilcher ήταν φλογερός Φιλέλληνας. Έτσι τον Αύγουστο του 1826, χωρίς να λάβει την απαραίτητη άδεια από την υπηρεσία του, έφυγε από το Μόναχο και ταξίδευσε στην Ελλάδα, μέσω Ιταλίας (Ανκόνα), Δυρραχίου, Κέρκυρας και Ζακύνθου. Έφθασε εν τέλει στο Ναύπλιο, χωρίς να περάσει από τους ενδιαμέσους σταθμούς του Πόρου, της Αίγινας και της Σαλαμίνας, από τους οποίους είχε περάσει ο Krazeisen[1].

Από το Ναύπλιο, μετέβη στην Αθήνα και κατατάχθηκε στο Σώμα των Βαυαρών εθελοντών που διοικούσε ο Karl Wilhelm von Heideck. Το Σώμα αυτό είχε δημιουργηθεί κατά προτροπή του βασιλέα της Βαυαρίας Λουδοβίκου Α’, πατέρα του μετέπειτα βασιλέα της Ελλάδος Όθωνος[2].

Στην βιβλιογραφία (π.χ. του Whitcombe[3]), γίνεται αναφορά σε έναν Βαυαρό αξιωματικό με το όνομα Schneider. Εν τέλει, οι αναφορές αυτές αφορούν τον Antoine Schilcher. Ο γενναίος αυτός Βαυαρός αξιωματικός συμμετείχε στις ενεργά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Αθήνα με το Σώμα του von Heideck.

Μετά διορίσθηκε κυβερνήτης σε ένα κανονιοφόρο πολεμικό πλοίο και συμμετείχε σε πολεμικές επιχειρήσεις με τον Hastings και τον Thomas στην Δυτική Ελλάδα. Στη συνέχεια έλαβε μέρος και στην εκστρατεία της Χίου και πολέμησε υπό τις διαταγές του Φαβιέρου, πριν επιστρέψει στον Πόρο.

Δυστυχώς, προς το τέλος του 1827 τραυματίσθηκε σοβαρά σε ένα κυνηγητικό δυστύχημα[4]. Παρέμεινε τραυματίας άρρωστος για πολλούς μήνες, και εν τέλει πέθανε στις 4 Μαΐου 1828. Η θλιβερή αυτή εξέλιξη τον καθιστά μία από τις πλέον τραγικές περιπτώσεις Φιλέλληνα, ο οποίος ήρθε να αγωνισθεί για την Ελληνική Ανεξαρτησία. Μάλιστα, η θανάσιμη πληγή προκλήθηκε από φίλο του, ο οποίος εξαιτίας του θανάτου του φίλου του, παραφρόνησε[5] .

Η μορφή του Antoine Schilcher, σώζεται από μία λιθογραφία του Karl Krazeisen[6] από το βιβλίο του Karl Krazeisen «Bildnisse ausgezeichneter Griechen und Philhellenen, nebst einigen Ansichten und Trachten. Nach der Nature gezeichnet und herausegegeben von Karl Krazeisen», Μόναχο, 1831.

Η ΕΕΦ, με το παρόν βιογραφικό σημείωμα, θέλει να τιμήσει την Ιερή Μνήμη του Antoine Schilcher, αγνού και γενναίου Φιλέλληνα, με ευγενή αισθήματα, ο οποίος αγωνίσθηκε, όπως και πλείστοι άλλοι Φιλέλληνες, για την Ελληνική Ανεξαρτησία, και στο τέλος θυσίασε και την ίδια την ζωή του.

Παραπομπές

Βιβλιογραφία – Πηγές