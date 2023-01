Αντώνης Αυγερόπουλος: «Ο καφές για μένα δεν είναι συνήθεια, είναι οι στιγμές της ζωής μας»

Ένας ιταλικός καφές, που μπήκε στη ζωή των Ελλήνων ως «κεραυνοβόλος έρωτας». Σε μικρό ή μεγαλύτερο φλιτζάνι, με ή χωρίς γάλα, πρωί ή απόγευμα και, φυσικά, χειμώνα ή καλοκαίρι. Και σε αμέτρητες ποικιλίες, που εναλλάσσονται, προσαρμόζονται στην εποχή και στα γούστα, «παίζουν» με τις γιορτινές στιγμές της ζωής μας και χτίζουν μία συνήθεια.

Πιο καθημερινή, δεν γίνεται.

To όνομα Nespresso ακούγεται υπερβολικά οικείο για να μην είναι ελληνικό. Γεννήθηκε στην Ιταλία πριν από 36 χρόνια. Όμως, ο Αντώνης Αυγερόπουλος, Business Executive Officer αλλά και «Νο1 υπάλληλος στο πορτοκαλί βιβλίο της Nespresso» στην Ελλάδα, τονίζει ότι η Nespresso είναι (και) ελληνική επιχείρηση: «Είναι μία αλυσίδα που δίνει μεγάλη αξία στην ελληνική οικονομία. Απασχολούνται άμεσα 200 εργαζόμενοι και πάρα πολλοί συνεργάτες που μας υποστηρίζουν. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του Έλληνα καταναλωτή. Είναι μία επιχείρηση με πολλούς Έλληνες εργαζόμενους, που δημιουργήθηκε για τους καταναλωτές εδώ, στην Ελλάδα.»

Με «προϋπηρεσία» στον πολυεθνικό όμιλο της Nestlé, ο Αντώνης Αυγερόπουλος ήταν παρών όταν η Nespresso έκανε το πρώτο της βήμα στην ελληνική αγορά.

HuffPost: Πώς μπήκε στη ζωή σας ο espresso και η Nespresso;

Αντ. Αυγερόπουλος: Όπως σχεδόν όλοι οι Έλληνες ο καφές με συνόδευε στα διάφορα στάδια της ζωής μου. Από τον ελληνικό στα κρυφά με την ευλογία της γιαγιάς μου, στον ανέμελο καλοκαιρινό φραπέ, μέχρι τον Nespresso όταν ξεκίνησα να εργάζομαι.

Τελικά, η Nespresso, άρχισε να συνοδεύει αυτή τα διάφορα στάδια της ζωής μου. Όντας ο πρώτος υπάλληλος στο «πορτοκαλί βιβλίο» του μητρώου της Nespresso Ελλάς πριν από δεκατρία χρόνια, ο καφές Nespresso είναι δίπλα μου σε κάθε σημαντική στιγμή που έχω βιώσει από τότε.

“Η Ελλάδα είναι συχνά σημείο αναφοράς, εξαιτίας των κρύων ροφημάτων που σιγά σιγά ανακαλύπτουν καταναλωτές και σε άλλες χώρες του κόσμου.”

HuffPost Greece / Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος

HuffPost: Δεκατρία χρόνια και μετά από μία διαδρομή που φέρνει τη Nespresso σε δεκάδες σημεία πώλησης και σε πάρα – μα πάρα πολλά σπίτια και γραφεία σε όλη την Ελλάδα, υπάρχει ένα πράγμα που θα λέγατε ότι παραμένει αναλλοίωτο στο πέρασμα του χρόνου;

Αντ. Αυγερόπουλος: Ναι. Ξεκάθαρα. Είναι η αγάπη όλων όσων εκπροσωπούμε τη Nespresso, να προσφέρουμε ξεχωριστές εμπειρίες σε όσους μας εμπιστεύονται και μας επιλέγουν. Από τις χώρες παραγωγής, την επιλογή του καφέ, μέχρι εμάς σε κάθε χώρα, που αντλούμε χαρά από το να εξυπηρετούμε όσο πιο καλά μπορούμε. Το καλό προϊόν λοιπόν και η προσπάθειά μας για ξεχωριστή εμπειρία.

HuffPost: Η Ελλάδα είναι ένα σταυροδρόμι, ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή. Είναι μία φράση που έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές. Ισχύει και στην περίπτωση του καφέ;

Αντ. Αυγερόπουλος: Ισχύει, όπως με πολλές άλλες γαστρονομικές συνήθειες που έχουμε διατηρήσει. Το ταξίδι του καφέ από τις χώρες παραγωγής πέρασε από την Κωνσταντινούπολη για να φτάσει στη Βιέννη και τη Δυτική Ευρώπη.

Ο ελληνικός καφές είναι σταθερό κομμάτι της παράδοσης μας.

Η Ελλάδα επηρεάζεται όμως και από νέες τάσεις, που έρχονται από τη Δύση.

Η Ελλάδα είναι συχνά σημείο αναφοράς, εξαιτίας των κρύων ροφημάτων που σιγά σιγά ανακαλύπτουν καταναλωτές και σε άλλες χώρες του κόσμου.

“Όταν «πάμε για καφέ», το ρόφημα συνοδεύει τη στιγμή που θέλουμε να ζήσουμε... Άρα μπορεί σήμερα το τί ζητάνε οι γευστικοί μας κάλυκες να διαφέρει, αλλά αυτό που ζητάμε να ζήσουμε διαφέρει πολύ λίγο.”

Αντώνης Αυγερόπουλος, Business Executive Officer Νespresso HuffPost Greece / Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος

HuffPost: Μεγαλώσαμε με τις γιαγιάδες μας να ψήνουν μόνες τον καφέ στο μπρίκι και κάποτε να «διαβάζουν» το φλιτζάνι τους. Άλλες εποχές, άλλος καφές, άλλη συνήθεια – ή μήπως η ίδια;

Αντ. Αυγερόπουλος: Όταν «πάμε για καφέ», το ρόφημα συνοδεύει τη στιγμή που θέλουμε να ζήσουμε. Οι κοινωνικές, και ενίοτε οι προσωπικές, στιγμές που επιλέγουμε να πίνουμε καφέ είναι που έχουν πρωτεύουσα σημασία. Η ανάγκη για τέτοιες στιγμές παραμένει αναλλοίωτη. Άρα μπορεί σήμερα το τί ζητάνε οι γευστικοί μας κάλυκες να διαφέρει, αλλά αυτό που ζητάμε να ζήσουμε διαφέρει πολύ λίγο.

HuffPost: Αλήθεια, τι σημαίνει ο καφές για εσάς; Είναι μία ανάγκη στην καθημερινή ρουτίνα, μία απόλαυση ή μία διατροφική συνήθεια;

Αντ. Αυγερόπουλος: Ο καφές για μένα είναι στιγμές. Ο πρωινός καφές σε κούπα του συστήματος Vertuo στο γραφείο είναι ο τρόπος να μιλήσω με τους συναδέλφους μου και να καθυστερήσω να ανοίξω τον υπολογιστή μου.

Ο δεύτερος καφές της ημέρας είναι γευστική δοκιμή που την κάνω πιο συγκεντρωμένος ώστε να απολαύσω κάθε ιδιαιτερότητα ενός espresso.

Ο καφές on the go είναι συνταγή με γάλα που απολαμβάνω στη Σαββατιάτικη βόλτα με φίλους και πολλές ακόμα στιγμές, με πολλούς διαφορετικούς καφέδες…

HuffPost Greece / Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος

“Τί ενώνει όμως όλους τους καταναλωτές Nespresso, αλλά και εμάς που έχουμε την τύχη να εργαζόμαστε σε αυτή; Είναι σίγουρα η αγάπη μας για τον καλό καφέ.”

HuffPost Greece / Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος

HuffPost: Υπάρχει «τύπος Nespresso» πίσω από τον τρόπο με τον οποίο προτιμώ εγώ ή εσείς να πίνουμε τον καφέ μας; Σημαίνει δηλαδή, κάτι για την προσωπικότητα ή τον χαρακτήρα μας η επιλογή αυτή;

Αντ. Αυγερόπουλος: Πολλές φορές οι marketeers αναγκάζονται να κάνουν αντίστοιχες κατηγοριοποιήσεις. Εγώ προσπαθώ να τις αποφεύγω. Συνομιλώντας με πελάτες στις Boutiques μας, βλέπω πόσο διαφορετικούς καφέδες επιλέγουν, ή και αν επιλέγουν τους ίδιους, πάλι το κάνουν για διαφορετικούς λόγους. Ακόμα και οι ίδιοι άνθρωποι κάνουν διαφορετικές επιλογές και για διαφορετικούς λόγους σε άλλες χρονικές στιγμές.

Τί ενώνει όμως όλους τους καταναλωτές Nespresso, αλλά και εμάς που έχουμε την τύχη να εργαζόμαστε σε αυτή; Είναι σίγουρα η αγάπη μας για τον καλό καφέ. Μετά μπορεί να είναι χίλια άλλα πράγματα. Η καινοτομία, η περιβαλλοντολογική συνείδηση, η αναζήτηση μίας ευχάριστης εμπειρίας λιανικής και άλλα πολλά.

“...από το Μάρτιο του 2023, ένα νέο είδος compostable κάψουλας έρχεται στη Γαλλία και στην Ελβετία ως μια ακόμα βιώσιμη επιλογή, σύντομα θα την παρουσιάσουμε και στην Ελλάδα.”

Αντώνης Αυγερόπουλος, Business Executive Officer Νespresso HuffPost Greece / Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος

HuffPost: Γιατί μόνο στο σπίτι ή στο γραφείο; Επειδή είναι απόλαυση (και) το να φτιάχνω εγώ ο ίδιος τον καφέ μου;

Αντ. Αυγερόπουλος: H Nespresso ξεκίνησε πριν δεκαετίες, όταν ένας υπάλληλος της Nestlé, γυρίζοντας από τις διακοπές του στην Ιταλία, αναρωτήθηκε πώς θα μπορούσε να παρασκευάσει εύκολα στο σπίτι του έναν καφέ εφάμιλλο αυτών των υπέροχων, που γεύθηκε στα πανέμορφα ιταλικά καφέ.

Σήμερα η Nespresso έχει εξελιχθεί. Με το Original και το Vertuo σύστημα για το σπίτι, το Pro για γραφεία και Horeca. H Nespresso είναι πλέον ένας καφές για όλες τις στιγμές. Τελευταία μάλιστα, η Nespresso Ελλάδος, καινοτόμησε σε παγκόσμιο επίπεδο. Αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της Ελληνίδας και του Έλληνα λάτρη του καφέ, ανακαίνισε τις Boutiques της Γλυφάδας και της Θεσσαλονίκης προσφέροντας On the go καφέ. Προσφέρει δηλαδή ένα ρόφημα στο χέρι ώστε να μπορεί να συνοδεύει παντού πλέον όποιον θέλει να επιλέξει τη Nespresso. Όχι μόνο στο σπίτι, το γραφείο ή το ξενοδοχείο, αλλά και στο χέρι, είτε πηγαίνοντας για δουλειά, είτε στη βόλτα.

Αν το εγχείρημα συνεχίσει όσο καλά ξεκίνησε, ευελπιστώ ότι θα δούμε την ελληνική αυτή καινοτομία και σε άλλες Nespresso Boutiques του κόσμου. Και γιατί όχι και με ένα Freddo;

HuffPost Greece / Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος

“Θέλουμε να υποστηρίξουμε περισσότερο τις τοπικές κοινότητες, συνδυάζοντας τον καφέ με τα ελληνικά προϊόντα και την κουλτούρα, αλλά και να είμαστε, (όχι να έχουμε), το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.”

HuffPost: Υπάρχει ένα όνειρο ή ένα όραμα για τη Nespresso; Περισσότερες πωλήσεις, περισσότερα καταστήματα;

Αντ. Αυγερόπουλος: Η Nespresso ούσα πιστοποιημένη B Corp έχει ως στόχο το κοινό καλό. Από την προσφορά ενός ποιοτικού καφέ μέχρι την ανακύκλωση των καψουλών και την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων του καφέ, η Nespresso προσπαθεί να συνδυάσει την υψηλή ποιότητα με τη βιωσιμότητα.

Σήμερα, σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, το «όνειρο» είναι να προσφέρουμε εξαιρετικό καφέ με ακόμα περισσότερες βιώσιμες λύσεις στον τελικό μας πελάτη. Ήδη από το Μάρτιο του 2023, ένα νέο είδος compostable κάψουλας έρχεται στη Γαλλία και στην Ελβετία ως μια ακόμα βιώσιμη επιλογή, σύντομα θα την παρουσιάσουμε και στην Ελλάδα.

Έχουμε όμως και μερικές επιδιώξεις ως Nespresso Ελλάδος! Θέλουμε να υποστηρίξουμε περισσότερο τις τοπικές κοινότητες, συνδυάζοντας τον καφέ με τα ελληνικά προϊόντα και την κουλτούρα, αλλά και να είμαστε, (όχι να έχουμε), το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.

Καφές On the go στη Boutique Nespresso της Γλυφάδας. HuffPost Greece / Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος

HuffPost: Εσείς πως πίνετε αλήθεια τον καφέ σας; Μήπως υπάρχει κάποιο μυστικό που έχετε να μοιραστείτε για τον ακόμα καλύτερο Nespresso;

Αντ. Αυγερόπουλος: Το πρωί εγώ ξεκινώ πάντα με μία κούπα Vertuo (half decafeinato). Πριν το μεσημέρι πίνω έναν espresso (original) Arpeggio. Μετά το μεσημεριανό μου, είτε έναν Freddo ή ένα Ristretto. Στη βόλτα μου, στο Travel mug, έναν Latte και το ίδιο και στο On the go της Boutique στη Γλυφάδα.

Δοκιμάζοντας άλλους καφέδες, στη βόλτα μου στο κέντρο της Αθήνας, θα προσπαθήσω να βρω νέα σημεία που προσφέρουν espresso με οξύτητες.

Μυστικό δεν έχω να μοιραστώ. Είμαι σίγουρος, ότι αν περιγράψετε τί σας αρέσει σε έναν Coffee Specialist στο τηλέφωνο ή σε μια Boutique Nespresso θα μπορέσει να σας καθοδηγήσει, ώστε να κάνετε την επιλογή που καλύπτει την ανάγκη ή επιθυμία σας.