Απεργία στα Μέσα Μεταφοράς: Μπλακάουτ στους δρόμους

AFP via Getty Images Εικόνα από απεργία στα Μέσα Μεταφοράς το 2012. Η ιστορία επαναλαμβάνεται με φόντο το ασφαλιστικό... AFP PHOTO / PANAYIOTIS TZAMAROS / AFP PHOTO / Panayotis TZAMAROS (Photo credit should read PANAYOTIS TZAMAROS/AFP via Getty Images)

H 24ωρη απεργία που έχουν προκηρύξει ΑΔΕΔΥ, Εργατικό Κέντρο Αθηνών και ΠΑΜΕ, σε μία κοινή διαμαρτυρία για την κατάθεση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, αναμένεται να εξελιχθεί ταυτόχρονα σε δοκιμασία για όσους είναι υποχρεωμένοι να κινηθούν τις επόμενες ώρες στους δρόμους της Αθήνας, αλλά και της Θεσσαλονίκης. Η μοναδική συμβουλή σε αυτές τις περιπτώσεις είναι: Αποφύγετε τις μετακινήσεις για ένα 24ωρο, εκτός εάν είναι απόλυτη ανάγκη. Πάντως, στις τελευταίες απεργιακές κινητοποιήσεις μεγάλης κλίμακας, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι δοκιμάζουν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία, προκειμένου να μην σπαταλήσουν ώρες στους δρόμους. Ποιοί απεργούν σήμερα Στην απεργία συμμετέχουν η ΣΤΑΣΥ, η ΠΕΝΕΝ, το Σωματείο Οικοδόμων και η Ομοσπονδία Λογιστών, καθώς και η ΠΟΕ-ΟΤΑ.



Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι θα αισθανθούμε άπαντες τις ισχυρές παρενέργειες αφού θα πρέπει να ζήσουμε σήμερα χωρίς Μέσα Μεταφοράς μέσα στην Αθήνα - και ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης - ενώ θα παραμείνουν δεμένα και τα πλοία στον Πειραιά. Το «χειρόφρενο» στα Μέσα Μεταφοράς θα μείνει δεμένο για 24 ώρες. Δεν θα κινηθούν καθόλου λεωφορεία, τρόλεϊ, ηλεκτρικός, τραμ και μετρό. Eπίσης, ακινητοποιημένα θα παραμείνουν Προαστιακός και τρένα. Όπως ανακοίνωσε στις 6.30 το πρωί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ «λόγω αιφνιδιαστικής και απροειδοποίητης απεργίας του προσωπικού του ΟΣΕ δεν εξασφαλίζεται η κυκλοφορία των τρένων. Έτσι παραμένουν ακινητοποιημένες οι αμαξοστοιχίες Αθήνα - Θεσσαλονίκη και ο Προαστιακός». Στην κινητοποίηση θα συμμετέχει με στάση εργασίας (12:00-15:00) και το σύνολο του δημοσιογραφικού κλάδου, έπειτα από απόφαση της ΕΣΗΕΑ. Όπως ανακοίνωσε η Τροχαία, λόγω της απεργίας σήμερα δεν θα ισχύσουν τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας οχημάτων στο Κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή δεν θα ισχύει ο δακτύλιος. Παράλληλα, θα επιτρέπεται κατ′ εξαίρεση η χρήση των λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας ΜΜΜ (λεωφορειολωρίδες) από όλα τα οχήματα (Ι.Χ.Ε., φορτηγά, λεωφορεία, δίκυκλα). Σύμφωνα με πληροφορίες, η Δημοτική Αστυνομία έχει λάβει εντολή από την πλευρά της, να μην εξαντλεί σήμερα την αυστηρότητα για όσους παραβιάσουν τυχόν την ελεγχόμενη στάθμευση στην Αθήνα.

Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ Κατατέθηκε στη Βουλή το ασφαλιστικό νομοσχέδιο - Οι αλλαγές που προβλέπονται

Οι δικηγόροι θα απέχουν σήμερα από όλα τα δικαστήρια της χώρας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επαναφορά της υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης, προγραμμτίζονται και συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα, από το ΠΑΜΕ στις 10.30 στα Προπύλαια και από την ΑΔΕΔΥ και το ΕΚΑ στις 11.00 στην πλατεία Κλαυθμώνος.

AFP via Getty Images Εικόνα από απεργία στα Μέσα Μεταφοράς το 2012. Η ιστορία επαναλαμβάνεται με φόντο το ασφαλιστικό... AFP PHOTO / PANAYIOTIS TZAMAROS / AFP PHOTO / Panayotis TZAMAROS (Photo credit should read PANAYOTIS TZAMAROS/AFP via Getty Images)



Δοκιμασία και στην Θεσσαλονίκη Απεργιακός κλοιός έχει ήδη στηθεί και στην Θεσσαλονίκη, όπου συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις: - Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους ΟΤΑ (ΠΟΕ-ΟΤΑ) - Η Ένωση Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης (ΕΔΟΘ) - Η Ένωση Εμποροϋπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκης - Η Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ) με τρίωρη στάση εργασίας 12:00 - 15.00. Αντίθετα με την Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη θα κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ. Συγκεντρώσεις στην Θεσσαλονίκη Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένες για σήμερα στην Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ. - Στις 10:30 π.μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου από το ΠΑΜΕ - Στις 10:30 επίση, στην Καμάρα από μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς.