Από τη Μέδουσα του μύθου στη Μέδουσα του γρίφου

Bob Krist via Getty Images

Bob Krist via Getty Images

Gianni Versace

Katie Collins - PA Images via Getty Images

Katie Collins - PA Images via Getty Images

Λουτσιάνο Γκαρμπάτι

Pacific Press via Getty Images

Pacific Press via Getty Images

Το άγαλμα της Μέδουσας που κρατάει στο ένα χέρι σπαθί και στο άλλο το κεφάλι του Περσέα (’Medusa With The Head of Perseus’), συνδέθηκε με μια σειρά αποκαλύψεων που συγκλόνισαν την Αμερική.