Από τους Μπολσεβίκους στον Πούτιν: Η ιστορία των ρωσικών χρεοκοπιών

SHAMIL ZHUMATOV via REUTERS

«Οι επενδυτές αρχικά δεν το έλαβαν στα σοβαρά γιατί πίστευαν ότι θα ήταν πολύ αυτοβλαβερό για τη Ρωσία», αναφέρει ο Χασάν Μάλικ, οικονομικός αναλυτής και συγγραφέας του βιβλίου «Bankers and Bolsheviks: International Finance and the Russian Revolution». Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Μάλικ το χρέος της Ρωσίας ανερχόταν τουλάχιστον στα 467 δισεκατομμύρια ευρώ σε τιμές του 2020, πιθανώς ακόμα περισσότερο. Χρειάστηκε να φτάσουμε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’80 για να αναγνωρίσει η Μόσχα μέρος αυτού του χρέους.