Αποκάλυψη Guardian: Πώς η Amazon χρηματοδοτεί αντιεμβολιαστικά κινήματα

Guido Mieth via Getty Images

Στη χρηματοδότηση μη κερδοσκοπικών οργανισμών που σχετίζονται με το αντιεμβολιαστικό κίνημα εμπλέκεται η Amazon, μέσω του AmazonSmile Foundation, σύμφωνα με δημοσίευμα που έφερε στη δημοσιότητα ο βρετανικός Guardian.

Μέσω του προγράμματος του AmazonSmile ειδικότερα, ο τεχνολογικός κολοσσός φαίνεται πως δωρίζει χρήματα σε τέσσερις γνωστούς οργανισμούς που τάσσονται κατά του εμβολιασμού. Πρόκειται για τα National Vaccine Information Center (NVIC), Physicians for Informed Consent, Learn the Risk και Age of Autism. Πολλές άλλες οργανώσεις λαμβάνουν χρήματα από την Amazon όμως, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Οι δωρεές της Amazon είναι μονάχα ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο πολλές τεχνολογικές εταιρείες τροφοδοτούν αντίστοιχα κινήματα. Ήδη το Facebook και το YouTube έχουν δεχτεί σκληρή κριτική για την παρουσία βίντεο που τάσσονται κατά των εμβολίων και απειλούν τη δημόσια υγεία στις πλατφόρμες τους.

Η παραπληροφόρηση άλλωστε συχνά ξεπερνά την επιστήμη στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι ΜΚΟ -ειδικά στις ΗΠΑ- παίζουν σημαντικό ρόλο στη διάδοση των αντιεμβολιαστικών μηνυμάτων. Ομάδες όπως η NVIC και η ACHC προτρέπουν τους γονείς να απαλλάσσουν τα παιδιά τους από τον εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους. Άλλες ομάδες προωθούν μηνύματα που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.