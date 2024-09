Τζ. Μέιερ © Υπουργείο Πολιτισμού/ΟΔΑΠ, © Hellenic Ministry of Culture/HOCRED Ελένη Μάρκου

Τζ. Μέιερ © Υπουργείο Πολιτισμού/ΟΔΑΠ, © Hellenic Ministry of Culture/HOCRED Ελένη Μάρκου

Μια νέα έρευνα, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Nature με τίτλο «The earliest evidence of large animal fossil collecting in mainland Greece at Bronze Age Mycenae» («Η πρωιμότερη μαρτυρία συλλογής απολιθώματος μεγάλου ζώου στην ηπειρωτική Ελλάδα στις Μυκήνες της Εποχής του Χαλκού»), προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως τα παραπάνω, φωτίζοντας ταυτόχρονα πλευρές της αρχαιότητας που ίσως να μην έχουμε σκεφτεί. Όπως την αίσθηση που είχαν οι άνθρωποι της περιόδου για τη δική τους αρχαιότητα.