Αρχαιολόγοι ίσως ανακάλυψαν τα αρχαιότερα φρούρια στον κόσμο

Η έρευνα, «The World’s Oldest- Known Promontory Fort: Amnya and the Acceleration of Hunter- Gatherer Diversity in Siberia 8000 Years Ago» δημοσιεύτηκε στο Antiquity στις αρχές του Δεκεμβρίου. Εστίασε στον οχυρωμένο οικισμό της Άμνια, που θεωρείται το βορειότερο φρούριο της Λίθινης Εποχής στην Ευρασία, όπου η ομάδα των ερευνητών πραγματοποίησε ανασκαφές το 2019. Της ομάδας αυτής είχαν ηγηθεί η καθηγήτρια Χένι Πιεζόνκα, αρχαιολόγος στο Freie Universität Berlin, και η Dr. Ναταλία Τσαϊρκίνα, αρχαιολόγος στο Γεκατερίνμπουργκ της Ρωσίας. Μεταξύ των μελών της ομάδας ήταν Γερμανοί και Ρώσοι ερευνητές από το Βερολίνο, το Κίελο και το Γεκατερίνμπουργκ.