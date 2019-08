Αστάθεια στον μετασοβιετικό χώρο: ο πόλεμος Γεωργίας-Αμπχαζίας (1992-1993)

[1] Η Κοινοπολιτεία των Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΠ) είναι διακυβερνητικός οργανισμός ιδρυθείς τον Δεκέμβριο του 1991, μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, από τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία. Αργότερα εντάχθηκαν το Ουζμπεκιστάν, το Καζακστάν, το Τατζικιστάν, το Κιργιστάν, το Τουρκμενιστάν, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και η Μολδαβία. Ως σκοπός της ΚΑΠ τέθηκε ο συντονισμός των πολιτικών των κρατών-μελών στους τομείς της οικονομίας, της εξωτερικής πολιτικής, της άμυνας, της μετανάστευσης, της επιβολής του νόμου και του περιβάλλοντος.

Βιβλιογραφία

Encyclopedia Britannica. (1998). Commonwealth of Independent States. [online] Available here. [Accessed 10 Aug. 2019].

Fain, S. (2006). Russian Power Brokering, Peacemaking, and Meddling in the Georgian-Abkhaz Conflict. Journal of Public Affairs, [online] 18. Available here. [Accessed 10 Aug. 2019].

Jasutis, G. (2018). The War Report 2018 - Georgia-Abkhazia: The Predominance of Irreconcilable Positions. [ebook] Geneva Academy, pp.2-4. Available here. [Accessed 10 Aug. 2019].

Kasaev, A., Payin, E., Popov, A., Dubnov, A., Selivanova, I., Kozhokin, E., Kelly, J., Kansteiner, W., Pastor, R., Millet, R., Kanter, A., Zimmermann, W., Azrael, J. and Lambeth, B. (1996). U.S. and Russian Policymaking With Respect to the Use of Force. [ebook] RAND, pp.75-85. Available here. [Accessed 10 Aug. 2019].

Petersen, A. (2008). The 1992-1993 Georgia-Abkhazia War: A Forgotten Conflict. [ebook] Center for Strategic & International Studies. Available here. [Accessed 10 Aug. 2019].