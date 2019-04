Το πενθήμερο 3-7 Απριλίου διοργανώθηκε στην Τεχνόπολη μια πραγματικά ενδιαφέρουσα, πολυεπίπεδη και καινοτομική εκδήλωση: ήταν το Athens re- Science Festival. Σχολεία από την Αττική, ομάδες φοιτητών και ‘start- up’ εταιρείες παρουσίασαν επιστημονικά πρότζεκτ επί του παρόντος αλλά και ενόψει ενός μέλλοντος που δεν επίκειται, αλλά καλπάζει. Στο φεστιβάλ συμμετείχαν 140 ερευνητικοί, ακαδημαϊκοί και εκπαιδευτικοί οργανισμοί, διοργανώθηκαν 100 διαφορετικά εικαστικά δρώμενα, 60 εργαστήρια για παιδιά αλλά και workshops, ομιλίες, εκθέσεις τέχνης και επιστήμης- προβλήθηκαν ντοκιμαντέρ, έγιναν διαγωνισμοί και δρώμενα stand up science.

2225_1: Η εγκατάσταση ‘Relax and Release’ , σχεδιασμένη από το Kinimatica Studio, ήρθε στο φετινό Athens re-Science Festival για να ενθαρρύνει την κίνηση και το παιχνίδι. Και ενθουσίασε το κοινό κάθε ηλικίας. Πρόκειται για μια σπάνια ψηφιακή εμπειρία όπου κινήσεις, ήχοι και εικόνες συνδυάζονται αρμονικά συνθέτοντας ένα εντυπωσιακό εικαστικό αποτέλεσμα και μια απελευθερωτική εμπειρία.

2301: Κατοδιοπτρικό τηλεσκόπιο 8 ιντσών. Συναδυασμός κατοπτρικού και διοπτρικού τηλεσκοπίου, έχει την ικανότητα να συλλέγει πολύ φως, δίνοντάς μας τη δυνατότητα παρατήρησης ουράνιων σωμάτων τη νύχτα και- με ειδικά φίλτρα για να αποφευχθεί κίνδυνος απώλειας της όρασης- του ήλιου την ημέρα. Ο κλωβός που φαίνεται στο φόντο της εικόνας είναι το Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο (Planetarium On The Go, www.planetariumotg.gr) που προβάλλει αστρονομικά ντοκιμαντέρ σε σχολεία, μουσεία, φεστιβάλ.