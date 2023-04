Athens Tattoo Convention: «Χτύπα» το αστεράκι του Make a Wish και δες μια παιδική ευχή να πραγματοποιείται

Λέγεται πως οι ευχές δεν αντικατοπτρίζουν μόνο τις πιο βαθιές μας επιθυμίες, αλλά πολύ περισσότερο την πίστη στη ζωή και την ελπίδα πως κάτι αδύνατο να συμβεί, μπορεί τελικά να γίνει πραγματικότητα. Η δύναμη δε που αντλείται όταν κάτι τέτοιο βγει αληθινό, δεν περιγράφεται. Φαντάζεστε λοιπόν, τι δύναμη θα έδινε αυτό στα μικρά παιδάκια που νοσούν από απειλητικές, βαριές ασθένειες να βλέπουν την πιο βαθιά επιθυμία τους να ζωντανεύει; Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Make a Wish υποστηρίζει πως μια τέτοια πράξη μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε θαύμα. Ναι, σε πραγματικό θαύμα!

A dream come true

Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο στήθηκε η δράση “Star your Body” που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Athens Tattoo Convention. Η ενέργεια αυτή στηρίζει το έργο του Μη κερδοσκοπικού οργανισμού Make a Wish να εκπληρώσει ευχές παιδιών ηλικίας 3 έως 18 ετών, τα οποία πάσχουν από σοβαρές απειλητικές ασθένειες, κάνοντας απλά μια μικρή αλλά τόσο σημαντική καλή πράξη. Όσοι επισκέπτες του φεστιβάλ επιθυμούν μπορούν να κλείσουν θέση στο περίπτερο του Make a Wish για να “χτυπήσουν” το αστεράκι-θαύμα σε tattoo με μόλις 20 ευρώ, τα οποία θα δοθούν εξ’ ολοκλήρου στον οργανισμό. Αν λοιπόν, θέλεις κι εσύ να βάλεις το λιθαράκι σου σε έναν τόσο ιερό σκοπό, τότε μπορείς να επιλέξεις ένα από τα “αστεράκια” που έχουν ετοιμάσει οι tattoo artist του φεστιβάλ αποκλειστικά για τη δράση.