Αγνώριστη η Claire Foy στο trailer του πολυαναμενόμενου «The Girl in the Spiders Web»

Κανείς δεν τα βάζει με την Claire Foy!

Η Βρετανή ηθοποιός, γνωστή παγκοσμίως για το ρόλο της ως βασίλισσα Ελισάβετ στην επιτυχημένη σειρά του Netflix «The Crown», επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη στην ταινία «The Girl in the Spider’s Web».

Πρόκειται για το σίκουελ του «The Girl With the Dragon Tattoo», πρωταγωνίστρια του οποίου είναι η Rooney Mara που προτάθηκε για Όσκαρ για το ρόλο της χακερ υπολογιστών Lisbeth Salandar στην εν λόγω ταινία.

Αυτή τη φορά, το ρόλο της χάκερ υποδύεται η Foy, ενώ το τρέιλερ δείχνει τη Salandar ως «το κορίτσι που πληγώνει τους άνδρες που κακοποιούν τις γυναίκες». Στο ολιγόλεπτο τρέιλερ, η Salandar σώζει μια γυναίκα από τις γροθιές του βίαιου συντρόφου της, κρεμώντας τον από τα πόδια και αποκαλύπτοντας την απιστία και το άσχημο ιστορικό του.

Η Foy είναι αγνώριστη στο ρόλο-σε σχέση με αυτόν της βασίλισσας που την έκανε παγκοσμίως γνωστή. Έχει κομμένα τα μαλλιά πολύ κοντά, σκουλαρίκια σε όλο το σώμα και ένα τατουάζ δράκου που καλύπτει όλη την πλάτη.

Οι δυο ταινίες είναι βασισμένες στη σειρά βιβλίων «Millennium» του Stieg Larsson. Η ταινία, σε σκηνοθεσία Fede Alvarez, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες, το φθινόπωρο.