Αγνώριστος ο Ντουέιν Τζόνσον στην νέα ταινία του «The Smashing Machine»

Ο The Rock υποδύεται τον θρυλικό πρωταθλητή των ΜΜΑ Μαρκ Κερ και για τις ανάγκες του ρόλου χρειάστηκε να βάλει προσθετικά στο πρόσωπο και μαύρη περούκα.

Σε άναρτησή του στο Instagram, o The Rock μοιράστηκε το στιγμιότυπο από την πρώτη μέρα των γυρισμάτων προκαλώντας τον θαυμασμό για την επιτυχημένη μεταμόρφωση.

Μετά από χρόνια, μια μέρα που η Έμιλι Μπλαντ συνομιλούσε με τον Τζόνσον στο τηλέφωνο, του είπε ότι είχε μόλις παρακολουθήσει το ντοκιμαντέρ «The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr» (2002) και τον παρότρυνε λέγοντας του «Πρέπει να κάνεις αυτή την ταινία».