Αυστραλία κατά Τζόκοβιτς: Επισπεύδουσα και υπερασπιζόμενη την απαγόρευση εισόδου στη χώρα

via Associated Press

via Associated Press Σέρβοι παπαδες (!) προσεύχονται υπέρ του Νόβακ Τζόκοβιτς μαζί με υποστηρικτές του τενίστα - σουπερ σταρ έξω από το ξενοδοχείο Park Hotel, που χρησιμοποιείται για την κράτηση μεταναστών στην Μελβούρνη. Επειτα από τέσσερις ημέρες κράτησης εκεί, ο Τζόκοβιτς θα πάει αύριο Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου, στο δικαστήριο διεκδικώντας την είσοδό του στην Αυστραλία. (AP Photo/Mark Baker)

via Associated Press

via Associated Press Σέρβοι παπαδες (!) προσεύχονται υπέρ του Νόβακ Τζόκοβιτς μαζί με υποστηρικτές του τενίστα - σουπερ σταρ έξω από το ξενοδοχείο Park Hotel, που χρησιμοποιείται για την κράτηση μεταναστών στην Μελβούρνη. Επειτα από τέσσερις ημέρες κράτησης εκεί, ο Τζόκοβιτς θα πάει αύριο Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου, στο δικαστήριο διεκδικώντας την είσοδό του στην Αυστραλία. (AP Photo/Mark Baker)a.(AP Photo/Mark Baker)

via Associated Press

via Associated Press Υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαδηλώνουν δίπλα σε υποστηρικτές του Τζόκοβιτς έξω από το ξενοδοχείο όπου παραμένει ο Σέρβος τενίστας στην Μελβούρνη, όπως και πολλοί μετανάστες. Οι υποστηρικτές των μεταναστών φωνάζουν για την κακομεταχείρισή τους, την ώρα που η Αυστραλία καλείται να αποφασίσει εάν θα επιτρέψει την είσοδο παικτών που δεν έχουν εμβολιαστεί, προκειμένου να λάβουν μέρος στο διάσημο τουρνουά Australia Open. (AP Photo/Hamish Blair)