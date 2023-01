BBC - Βρετανία: Η προειδοποίηση ενός πατέρα που έχασε μία κόρη 14 ετών όταν εισέπνευσε αποσμητικό

View this post on Instagram

Η επίσημη «αιτία θανάτου»

Η εταιρεία πρόληψης ατυχημάτων (Royal Society for the Prevention of Accidents - RoSPA) δήλωσε επίσης, ότι αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από υπερβολικό ψεκασμό αποσμητικού.