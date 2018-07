Brain Gain vs Brain Drain

Από τα πιο σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας μας ήταν ανέκαθεν το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει, το οποίο ξεχωρίζει για τo υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, την οξυδέρκεια, την εξειδίκευση και τη τεχνογνωσία του, κάνοντας το ιδιαίτερα ελκυστικό για χώρες και εταιρίες του εξωτερικού. Άλλωστε αυτό αποτέλεσε και έναν από τους παράγοντες που συνέβαλλαν στο Brain Drain, και τι εννοώ με αυτό; Ότι διευκόλυνε την έξοδο του επιστημονικού κεφαλαίου, έτσι ώστε σήμερα να μιλάμε για μια δεκαετία εντατικής διαρροής υψηλόβαθμων στελεχών η οποία οδήγησε στο άκρως υψηλό αριθμό των 450 χιλιάδων επιστημόνων που εγκατέλειψαν τη χώρα από το 2008 και έπειτα. Η μεταφορά προς Ευρωπαϊκά κράτη άλλα και σε άλλες ηπείρους πραγματοποιήθηκε κυρίως μέσω των πολυεθνικών εταιρειών που έσπευσαν να προσφέρουν διέξοδο στα ταλέντα τους αλλά και μέσω μιας προσωπικής αναζήτησης και έρευνας των ίδιων των στελεχών αναζητώντας την επαγγελματική τους εξέλιξη και την ικανοποίηση των φιλοδοξιών τους.

Το τραγούδι του θρυλικού Βρετανικού συγκροτήματος «The Beatles» μου έδωσε και την έμπνευση για το forum και την αντίστοιχη θεματολογία, κυρίως λόγο του μουσικού του τίτλου!!! «Get back, Get Back, to once you were belonged»!!! By Beatles

Το φαινόμενο του BrainDrain μπορεί και πρέπει να το δούμε από μια άλλη πιο θετική και αισιόδοξη οπτική γωνία. Όντως βραχυπρόθεσμα έχει όλες αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις στη χώρα μας που έχουν πολλάκις συζητηθεί αλλά μακροπρόθεσμα και πιο στρατηγικά ξεκινά να δημιουργείται μια πηγή στελέχωσης του ελληνικού επιχειρείν με νέες ή και ακόμα πιο αναβαθμισμένες ικανότητες στελεχών, που θα μπορέσουν να φέρουν πίσω τη προστιθέμενη αξία της εμπειρίας που εισέπραξαν σε προηγμένες αγορές και συστήματα, οι οποίες υποστηρίζουν την διαφάνεια, την ανταγωνιστικότητα, την εκπαίδευση και ανάπτυξη.

Επίσης πολλές είναι οι έρευνες που έχουν δημοσιευθεί σχετικά. Όμως μέσω της πρακτικής μας εμπειρίας από τα ποικίλα έργα που διαχειριζόμαστε, καθώς η Stanton Chase αποτελεί ένα πολυεθνικό δίκτυο εταιρειών με παρουσία σε 45 χώρες παρατηρούμε οτι η τάση επαναπατρισμού υπάρχει και είναι εξαιρετικά έντονη. Αναλόγως το ηλικιακό κοινό, των ετών εργασίας, της οικογενειακής κατάστασης, του τομέα που δραστηριοποιείται το κάθε στέλεχος, το ποσοστό διάθεσης επιστροφής στην Ελλάδα κινείται σε ένα εύρος από 30% ως και το 60%. Βεβαίως, από την επιθυμία έως τη πραγμάτωση αυτής απαιτούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Η βαρύτητα της οικογενείας, η ανάγκη του να βρεθούν κοντά στους φίλους και στα μέλη της οικογενείας μας, των καιρικών συνθηκών και του υψηλού πατριωτικού φρονήματος, παίζει καταλυτικό ρόλο όμως δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο το συναίσθημα σε αυτή τη μεγάλη απόφαση ζωής. Αντιθέτως χρειάζεται να υπάρξουν και κάποιες σταθερές, όπως:

Του να βρεθεί η σωστή ευκαιρία. Ως ευκαιρία της σημερινής εποχής ορίζεται η δυνατότητα προοπτικών και δημιουργίας, σε ένα οργανισμό με ιστορία, φήμη, μέγεθος ο οποίος μπορεί να προσφέρει μια σχετική σταθερότητα και σιγουριά. Οργανισμοί που υποστηρίζουν την καινοτομία και επιτρέπουν την επίτευξη μιας καθόλου βατής και συμβατικής καριέρας επιτρέποντας ακόμα περισσότερο του να αφήσει κάποιος το προσωπικό του στίγμα και πιθανότατα να καταλάβει σημαντικές θέσεις πχ σε νεότερες ηλικίες. Ρόλοι με προκλήσεις και ενδιαφέρον περιεχόμενο, που δίνουν τη δυνατότητα επαγγελματικής βάσης στην Ελλάδα αλλά διατηρούν εξωστρέφεια και διεθνές χαρακτήρα. Η σχετική σταθερότητα του πολιτικού περιβάλλοντος και τα όποια σημάδια επανεκκίνησης και ανάπτυξης της οικονομίας με νέα επιχειρηματικά σχήματα, το στήσιμο νέων μοντέλων επιχειρηματικότητας, ο εκσυγχρονισμός τμημάτων / εταιριών, θα δημιουργήσουν τις προοπτικές αυτές, αλλά και την ανάγκη για προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού από χώρες του εξωτερικού στις οποίες έχουν μεταφερθεί. Η εισροή άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, μιλώντας για την ερχόμενη 3ετία, αλληλεπίδραση με Funds / Venture Capitals είναι η νέα παγκόσμια πραγματικότητα την όποια επιβάλλεται να εντάσσεται η Ελλάδα, καθώς στο τοπικό επίπεδο συνήθως είναι Έλληνες οι εκπρόσωποι των διεθνών αυτών σχημάτων. Και γιατί όχι και να μην μιλήσουμε για τη δυνατότητα Φορολογικών κινήτρων ( ελαφρύνσεις / απαλλαγές ) τα πρώτα χρόνια επανένταξης συγκεκριμένου επαγγελματικού πληθυσμού στη Ελλάδα. Αυτό άλλωστε θα συνεισφέρει στο να αντισταθμιστούν όποιες μισθολογικές διαφορές, όπως πχ γίνεται στην Ολλανδία.

Συγκεκριμένα τα τελευταία χρόνια έχουμε διαχειριστεί σημαντικά έργα προσέλκυσης και τοποθέτησης στελεχών (Board/Executive επιπέδου) τοποθετώντας Έλληνες του εξωτερικού στις εν λόγω θέσεις. Παρατηρούμε ότι από τις αρχές του 2017 έχει δημιουργηθεί ένα σχετικό κλίμα μείωσης της αρνητικής ψυχολογίας και ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων οι οποίοι μόνοι τους επιδιώκουν να έρθουν σε επαφή με εμάς με στόχο την επανένταξη τους στην Ελληνική επιχειρηματικότητα. Αυτοί που έχουν ήδη επιστρέψει, βλέποντας τα όποια σημάδια αλλαγής, επικοινωνούν και σε άλλους φίλους και γνωστούς του εξωτερικού το θετικό κλίμα, δημιουργώντας ένα μεγαλύτερο ακόμα pull εξαιρετικά ικανών υποψηφίων για μελλοντικά εργασιακά ανοίγματα.

Κλάδοι που κερδίζουν τα στελέχη αυτά είναι οι νέες Τεχνολογίες και ότι έχει να κάνει με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο Τουρισμός, η Ενέργεια και η Βιομηχανία καθώς και οι Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες. Πόλοι άντλησης στελεχών αποτελούν κυρίως η Μεγάλη Βρετανία, οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης, τα Αραβικά Εμιράτα και η Αμερική. Ρόλοι που προσελκύουν και διατηρούν το ενδιαφέρον Ελλήνων του εξωτερικού είναι αυτοί που έχουν κυρίως διεθνή και εξωστρεφή χαρακτήρα και προσφέρουν τη δυνατότητα κεφαλαιοποίησης των εμπειριών που αποκόμισαν αναλαμβάνοντας θέσεις σε ανώτερο / ανώτατο διοικητικό επίπεδο διατηρώντας μια ανταγωνιστική ανταμοιβή.

Κλείνοντας, θα ήθελα να περάσω το μήνυμα ότι μπορούμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε τη βάση αλλά και την γέφυρα που θα προσφέρει τις ευκαιρίες στους Έλληνες που έχουν τη διάθεση να προσφέρουν πραγματικά στη χώρα τους. Τέλος, ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε να διακρίνουμε τις ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσα στα προβλήματα που βιώνουμε και βλέποντας τη θετική πλευρά του νομίσματος να ξεκινήσουμε να κάνουμε πράξη την αλλαγή. Όλοι μας μπορούμε να γίνουμε αρωγοί στο να γυρίσει η σελίδα και το braindrain να γίνει braingain.