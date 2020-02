BRiDGE: Πρόσφυγες με διδακτορικά, μεταπτυχιακά και πτυχία στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας

Τα πιο σημαντικά αποτελέσματα του ευρωπαϊκού προγράμματος BRiDGE- Bridge for Researchers in Danger Going to Europe, με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των ερευνητών σε κίνδυνο- προσφύγων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας παρουσίασαν οι συντελεστές του, στο ευρύτερο πλαίσιο του διήμερου συνεδρίου «Policy advice for the integration of Researchers in Danger into the EU Job market», στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (11-12 Φεβρουαρίου).