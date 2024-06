CEO Clubs Greece: Δεύτερη σειρά αποφοίτων από το Board Practice Development Program

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε πλήρως για δεύτερη φορά, το τρίπτυχο πρόγραμμα του CEO Clubs Greece, το οποίο εστιάζει στο Board Practice & Directorship Development και αναπτύχθηκε από τη Σχολή Ηγετικής Πρακτικής (School of Leadership Practice) του οργανισμού. Το τελευταίο course έλαβε χώρα στις 7-8 Ιουνίου στο ClubHouse του CEO Clubs Greece, ενώ πλέον οι απόφοιτοι και των τριών ενοτήτων του προγράμματος ανέρχονται στο 15% των μελών του Club.

Το Board Practice Development Program σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ανάγκη της αγοράς για αναβάθμιση του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη μακροχρόνια δυναμική πορεία της κάθε εταιρίας, καθώς και στο κενό που παρατηρείται στην ανάπτυξη σημερινών και μελλοντικών μελών ΔΣ εν όψει των νέων απαιτήσεων. Τρία χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση του προγράμματος από τη Σχολή Ηγετικής Πρακτικής – την εκπαιδευτική πλατφόρμα του CEO Clubs Greece –το Board Practice Development Program έχει εξελιχθεί πλέον σε ναυαρχίδα του School of Leadership Practice και σε σημείο αναφοράς για τα σημερινά ή εν δυνάμει μέλη Διοικητικών Συμβουλίων στη χώρα μας.

Το συνολικό Board Practice Development Program εντάσσεται στις δράσεις της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής (School of Leadership Practice) του CEO Clubs Greece, που ιδρύθηκε το 2021, με σκοπό τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Ελλήνων CEOs.

Από το 2023, το συγκεκριμένο πρόγραμμα εξελίχθηκε σε μία ακόμα πιο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική και αναπτυξιακή εμπειρία καθώς πλαισιώθηκε από ενδελεχή ανάλυση (assessment) των ικανοτήτων και των χαρακτηριστικών του κάθε συμμετέχοντος και ατομικά coaching sessions μεταξύ των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτών. Κυρίως, όμως, ενισχύθηκε με τη συνεργασία του School of Leadership Practice με τις παγκοσμίου εμβέλειας συμβουλευτικές εταιρείες KPMG και RSM , βάσει της οποίας, οι απόφοιτοι και των τριών εκπαιδευτικών ενοτήτων του προγράμματος έχουν για πρώτη φορά πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην εταιρεία και σχετίζονται με τις απαιτήσεις και την διακυβέρνηση (governance) θέσεων ΔΣ στην Ελλάδα, καθώς και εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνουν assessment του κάθε CEO ως πιθανό υποψήφιο σε θέσεις ΔΣ, καθοδήγηση για την βελτίωση της τοποθέτησής του (positioning) στην Ελληνική αγορά και συμπερίληψη των των αποφοίτων ως υποψηφίων σε θέσεις ΔΣ που διαχειρίζονται η KPMG και η RSM. =

Η RSM είναι το 6ο μεγαλύτερο δίκτυο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων στον κόσμο, με 860 γραφεία σε 120 χώρες, και περισσότερα από 48.000 στελέχη διεθνώς. Οι εταιρίες - μέλη διέπονται από ένα κοινό όραμα παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας τόσο στους πελάτες των χωρών τους όσο και στους διεθνείς πελάτες του δικτύου της RSM, μέσω των οποίων επιθυμούν να κάνουν πράξη τον σκοπό της εταιρίας “Instilling Confidence in a World of Change”. Η RSM Ελλάδος, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, οι οποίες την καθιστούν ως βασικό συνεργάτη των πελατών της στην αναπτυξιακή τους πορεία και περιλαμβάνουν Υπηρεσίες Ορκωτών Ελεγκτών, Υπηρεσίες Λογιστικών και Φοροτεχνικών Συμβουλών, Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικής και Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων, Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχουν, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Κινδύνου, Συναλλακτικές Υπηρεσίες, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Επιλογής Στελεχών, Υπηρεσίες Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, καθώς και Υπηρεσίες Εργατικών και Ασφαλιστικών Συμβουλών. Τα στελέχη μας έχουν περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στους σημαντικότερους επιχειρηματικούς κλάδους, όπως των τραπεζών, της ναυτιλίας, της τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, των τροφίμων, της υγείας με παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η RSM είναι μέλος του “Forum of Firms”. Ο σκοπός του Forum αυτού είναι η προώθηση προτύπων υψηλής ποιότητας οικονομικών και ελεγκτικών πρακτικών διεθνώς.