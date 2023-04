CEO Clubs Greece Forum: Αναλύοντας και Γεφυρώνοντας το Χάσμα Τεσσάρων Γενεών στον Επαγγελματικό Χώρο

Σε ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και δημιουργικής καινοτομίας πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου, στο Grand Hyatt Athens, το πρώτο για το 2023 Forum του CEO Clubs Greece, υπό τον τίτλο «The Big Life Questions, through the Eyes of Four Generations».