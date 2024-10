CEO Clubs Greece Forum: Η εκθετική ηγεσία στην καρδιά της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής ανάπτυξης

Το δεύτερο ετήσιο Forum του CEO Clubs Greece για το 2024 θα πραγματοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου στον ιστορικό χώρο του Ωδείου Αθηνών με τίτλο «Leadership on Scale: Who can you help people become?». Τα Forums του CEO Clubs Greece, τα οποία πραγματοποιούνται παραδοσιακά δύο φορές τον χρόνο, πάντα εστιάζουν και ερευνούν με πρωτοποριακό τρόπο καίριες θεματικές, αναπτύσσοντας δημιουργικό διάλογο μεταξύ των CEOs των μεγαλύτερων εταιριών στην Ελλάδα και συνδυάζοντας μοναδικά θεωρία και πράξη. Τα Forums του CEO Clubs Greece αποτελούν επίσης ένα μοναδικό σημείο συνάντησης των CEOs μελών του Club, των διοικητικών ομάδων τους, καθώς επίσης και επίλεκτων CEOs εκτός Club, που επιθυμούν να διευρύνουν περαιτέρω τις γνώσεις τους, να εμβαθύνουν σε θεματικές που τους ενδιαφέρουν και να βιώσουν τα οφέλη της συμμετοχής στο Forum του CEO Clubs Greece.