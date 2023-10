CEO Clubs Greece Forum: Συν-δημιουργώντας τη Νέα Εποχή

Δυναμικά ολοκληρώνει και αυτή τη χρονιά το CEO Clubs Greece, με τη διοργάνωση του 2 καθιερωμένου ετησίου Forum το οποίο φέτος θα λάβει χώρα την 1 Νοεμβρίου 2023 στον ιστορικό χώρο του Ωδείου Αθηνών, υπό τον τίτλο «Co-Creating the New Era». Ο τίτλος είναι πλήρως εναρμονισμένος με την ευρύτερη θεματική του Club για το 2023, καθώς από την αρχή της χρονιάς ο οργανισμός έθεσε τη συν-δημιουργία στο επίκεντρο όλων των δράσεών του, αναγνωρίζοντάς την ως την πλέον σημαντική κινητήριο δύναμη για συλλογική ανάπτυξη σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.