Τσάρλι Τζέιν Αντερς: Η συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας που γεφυρώνει το χάσμα

Στο έργο της, η Άντερς εξέτασε ακόμα περισσότερο το μέλλον: Το νέο της μυθιστόρημα, «The City in the middle of the Night» , διαδραματίζεται σε έναν άλλο πλανήτη που απειλείται από την αλλαγή του κλίματος, αιώνες μετά την μετακίνηση του ανθρώπου από την Γη, η οποία πεθαίνει.Είναι μια μάλλον ζοφερή εικόνα - όχι ο λαμπερός τεχνολογικός - ουτοπικός φουτουρισμός που μας υποσχέθηκε ότι θα πετάμε με ιπτάμενες σανίδες.

«Πάντα λέω ότι η αισιοδοξία και η απαισιοδοξία για το μέλλον βασίζεται στην αισιοδοξία και την απαισιοδοξία για την ανθρώπινη φύση.Θα καταστρέψουμε τους εαυτούς μας;Ή θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να διορθώσουμε μερικά από τα προβλήματα που έχουμε προκαλέσει;».

Η Αντερς, περιγράφει τον εαυτό της ως ρεαλίστρια: «Είναι λίγο από το ένα και είναι λίγο από το άλλο». Δεν είναι ένας γενναίος νέος κόσμος, ή ακόμα και ένας «Θαυμαστός καινούργιος κόσμος», αλλά κάτι ανάμεσα και κάπως πιο περίπλοκο.

Η δουλειά της αφορά την μελέτη της δυαδικότητας, καθώς δίνει έμφαση στην εξερεύνηση των άκρων άκρα ενώ ταυτόχρονα υπολογίζει πώς μπορεί να διασχίσει την απόσταση μεταξύ τους.Το μυθιστόρημα της «All the Birds in the Sky», είναι βασισμένο στην συνάντηση δύο διαφορετικών παιδιών και κάπως απροσάρμοστων χαρακτήρων. Ο ένας μεγαλώνει για να είναι μάγισσα και ο άλλος γίνεται διάνοια της τεχνολογίας, κάτι που αυτόματα τους τοποθετεί σε διαφορετικές πλευρές μιας καταστροφικής μάχης για το μέλλον του πλανήτη. «Είναι ένα είδος μαγείας ενάντια στην επιστήμη ή καλύτερα η φύση κόντρα στην τεχνολογία», επισημαίνει η Αντερς.

Το τελευταίο της βιβλίο, «The City in the Middle of the Night», λαμβάνει χώρα σε έναν πλανήτη που διατηρεί το ίδιο πρόσωπο προς τον ήλιο του καθ′ όλη την διάρκεια της τροχιάς του.Είναι μια ιδέα που ανακάλυψε η Αντερς ενώ δούλευε για το blog επιστήμης και τεχνολογίας io9.

«Οι επιστήμονες λένε ότι αν οι άνθρωποι καταφέρουν να μετοικίσουν σε έναν άλλο πλανήτη έξω από το ηλιακό μας σύστημα, αυτός θα είναι κάποιος σαν αυτόν που περιγράφω στο βιβλίο και αυτό, επειδή οι πλανήτες που έχουν ευνοϊκές ατμόσφαιρες και υγρό στοιχείο, συχνά είναι. Στο μέλλον, πιθανότατα, οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ζήσουν σε έναν πλανήτη όπου η μέρα και η νύχτα δεν αποτελούν λειτουργίες της μετάβασης του χρόνου».

«Αυτή η ιδέα των ανθρώπων να βρίσκονται μεταξύ των δύο πραγματικών άκρων της ημέρας και της νύχτας, όπως τον καυτό ήλιο και το απόλυτο κρύο της νύχτας, με συνεπήρε πραγματικά» αναφέρει . Δημιούργησε ατελείωτες ερωτήσεις: Ποια όντα μπορεί να ζουν στη σκοτεινή πλευρά ενός τέτοιου πλανήτη;Θα μπορούσαν οι άνθρωποι να επικοινωνήσουν μαζί τους;Και, φυσικά, πότε κοιμούνται οι άνθρωποι και πώς μετράνε το πέρασμα του χρόνου όταν ζουν σε συνεχές σούρουπο;

Αποξενωμένοι χαρακτήρες

Η Άντερς δημιούργησε έναν κόσμο με δύο απομακρισμένες πόλεις - που χωρίζονται από μια επικίνδυνη, άγονη ερημιά - που ακολούθησαν εντελώς αντίθετους δρόμους στο πρόβλημα της διαχρονικότητας και κατοικούνται από χαρακτήρες ανίκανους να προσαρμοστούν στον τόπο όπου βρίσκονται.Ένας τέτοιος χαρακτήρας, είναι η Μάουθ, το μοναδικό επιζών μέλος μιας νομαδικής ομάδας, που εξαλείφθηκε εντελώς όταν ήταν μικρό κοριτσάκι.Συνεχίζει να περιπλανάται, ανήσυχη, αναζητώντας μια ταυτότητα.Ένας άλλος χαρακτήρας, η Σόφι, ένα ντροπαλό κορίτσι χαμηλότερης τάξης που γίνεται φυγάς αφού πρώτα προστάτευσε την πλούσια φίλη της από μια αστυνομική έρευνα, βρίσκει αποδοχή από κάποιο είδος ιθαγενών του πλανήτη.

Οι χαρακτήρες της Άντερς εμφανίζονται ως αποξενωμένοι και στην συνέχεια, βρίσκονται να ταξιδεύουν μακριά από τα αφιλόξενα σπίτια τους σε μέρη όπου μπορούν να εκτιμήσουν τον πραγματικό τους εαυτό.Για την Πατρίτσια, την μάγισσα ηρωίδα από το «All the Birds in the Sky», αυτή η θέση είναι ένα μαγικό σχολείο, μακριά από την μεγαλύτερη σε ηλικία και εχθρική προς αυτήν αδελφή της αλλά και από τους συμμαθητές της.Για τη Σόφι στο «The City in the middle of the Night», αυτή η θέση είναι η πρωτεύουσα πόλη, η οποία φιλοξενεί τα γηγενή πλάσματα που ονομάζονται από τους ανθρώπους «κροκόδειλοι» και έχουν γίνει φίλοι της.